¡Ö¿´ÇÛÀ¤¹¤®¤ë»Ò¤É¤â¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ä¿Æ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È¡É
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¦º´Æ£Î¤ºé¡Ë
Photo: Adobe Stock
¡Ö¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤ò¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
Âç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº³ºÙ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ï¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¤À¡×¤È¸À¤¨¤º¤Ë¡¢ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¡Ö¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÊýË¡
¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ó¤Ñ¤¤¤Ê¤¤â¤Á¤ò¤ª¤Á¤Ä¤«¤»¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Çµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÊýË¡¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ ¤¸¤Ö¤ó¤Î¡¡¤ª¤Þ¤â¤ê¤Ë¡¡¤Ê¤ë¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡¡¤¨¤é¤Ü¤¦¡£
¢ ¤¸¤Ö¤ó¤Ç¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡¡¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¡¤¤¤¤¤Í¡£
£ ¤·¤ó¤Ñ¤¤¤Ê¡¡¤³¤È¤ò¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡¡¤Ï¤Ê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡¡¤·¤ó¤Ñ¤¤¤Ê¡¡¤¤â¤Á¤ò¡¡¤«¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ùp.129¡Ë
¡Ö¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢
ÉÔ°Â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¹¤®¤º¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£