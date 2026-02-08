人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

不安は誠実さの裏返し

進学、就職、転職、結婚。どんな副業をしようか。どんな資格を取ろうか。

将来に向けて、どんなことを学び、磨こうか。

人生には、避けられない選択の瞬間があります。これらは決めた後ほど、不安が大きくなるものです。「こっちじゃなかったかもしれない」と、心が揺れるのです。

でも、悩む必要はありません。未来が見えないのは当たり前だからです。

どの道を選んでも、最初は霧の中を歩くように不安になります。

忘れてはいけないのは、不安は“誠実さ”の裏返しだということ。

人生を真剣に考えるからこそ、迷いも後悔も生まれてきます。

逆に何も感じないのであれば、心が動いていない証拠でしょう。

選んだ道の価値は、スタート地点では決まりません。

歩いた跡が道になるように、歩き続けることでしか育たないのです。

「正しい選択」を探す必要はありません。

必要なのは「選んだ道を歩き切る覚悟」です。

たとえ遠回りに思える選択でも、そこでしか得られない出会いがあります。

選ばなければ経験できなかった景色があります。

どんな道であれ、あなたの歩みが意味を与えていくのです。

わたしもこれまで、何度も「道を間違えたかもしれない」と思いました。

けれど、あの選択をしていなければ、今ここには立っていません。

結果ではなく、その道をどう歩いたかが自分をつくるのです。

不安を抱くこと自体を恐れなくていい。

不安はあなたが誠実に生きている証。

どうか「間違えたかも」という声よりも、「ここから正しくしていこう」という声を信じてください。

不安とは

人生を真剣に生きている証拠

