人生は思うようにいかないことばかり。
努力しても報われない日もある。
誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。
それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。
そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが
『自分に自信が持てません　生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。
あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。
耳を澄ませて読んでほしい。

不安は誠実さの裏返し

　進学、就職、転職、結婚。どんな副業をしようか。どんな資格を取ろうか。
　将来に向けて、どんなことを学び、磨こうか。

　人生には、避けられない選択の瞬間があります。これらは決めた後ほど、不安が大きくなるものです。「こっちじゃなかったかもしれない」と、心が揺れるのです。

　でも、悩む必要はありません。未来が見えないのは当たり前だからです。
　どの道を選んでも、最初は霧の中を歩くように不安になります。

　忘れてはいけないのは、不安は“誠実さ”の裏返しだということ。
　人生を真剣に考えるからこそ、迷いも後悔も生まれてきます。
　逆に何も感じないのであれば、心が動いていない証拠でしょう。

　選んだ道の価値は、スタート地点では決まりません。
　歩いた跡が道になるように、歩き続けることでしか育たないのです。
「正しい選択」を探す必要はありません。
　必要なのは「選んだ道を歩き切る覚悟」です。

　たとえ遠回りに思える選択でも、そこでしか得られない出会いがあります。
　選ばなければ経験できなかった景色があります。
　どんな道であれ、あなたの歩みが意味を与えていくのです。

　わたしもこれまで、何度も「道を間違えたかもしれない」と思いました。
　けれど、あの選択をしていなければ、今ここには立っていません。
　結果ではなく、その道をどう歩いたかが自分をつくるのです。

　不安を抱くこと自体を恐れなくていい。
　不安はあなたが誠実に生きている証。
　どうか「間違えたかも」という声よりも、「ここから正しくしていこう」という声を信じてください。

不安とは
人生を真剣に生きている証拠

※本稿は、『自分に自信が持てません　生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。