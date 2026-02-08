「選択を間違えたかも」と不安になったときに思い出したい言葉・ベスト1！
人生は思うようにいかないことばかり。
努力しても報われない日もある。
誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。
それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。
そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが
『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。
あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。
耳を澄ませて読んでほしい。
不安は誠実さの裏返し
進学、就職、転職、結婚。どんな副業をしようか。どんな資格を取ろうか。
将来に向けて、どんなことを学び、磨こうか。
人生には、避けられない選択の瞬間があります。これらは決めた後ほど、不安が大きくなるものです。「こっちじゃなかったかもしれない」と、心が揺れるのです。
でも、悩む必要はありません。未来が見えないのは当たり前だからです。
どの道を選んでも、最初は霧の中を歩くように不安になります。
忘れてはいけないのは、不安は“誠実さ”の裏返しだということ。
人生を真剣に考えるからこそ、迷いも後悔も生まれてきます。
逆に何も感じないのであれば、心が動いていない証拠でしょう。
選んだ道の価値は、スタート地点では決まりません。
歩いた跡が道になるように、歩き続けることでしか育たないのです。
「正しい選択」を探す必要はありません。
必要なのは「選んだ道を歩き切る覚悟」です。
たとえ遠回りに思える選択でも、そこでしか得られない出会いがあります。
選ばなければ経験できなかった景色があります。
どんな道であれ、あなたの歩みが意味を与えていくのです。
わたしもこれまで、何度も「道を間違えたかもしれない」と思いました。
けれど、あの選択をしていなければ、今ここには立っていません。
結果ではなく、その道をどう歩いたかが自分をつくるのです。
不安を抱くこと自体を恐れなくていい。
不安はあなたが誠実に生きている証。
どうか「間違えたかも」という声よりも、「ここから正しくしていこう」という声を信じてください。
不安とは
人生を真剣に生きている証拠
