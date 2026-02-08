世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶがプライベートの近影を大量放出でファン歓喜だ。

８日までにインスタグラムを更新。日本語をハングル文字にして「１月おわり、２月はじめ」と記載。「おわり」のつづりがハングル文字で「おあり」になっているのはご愛敬だ。

街中で食べ歩きする姿やスタジオ内でメンバーらと開脚してストレッチするもの、スマートフォンで自身がヒゲを生やしたショットを見せているもの、仲良しの俳優パク・ヒョンシクと腕を組んで歩く姿もある。

ネット上では「大量テテちゃん」「会いたい、会いたい、会いたい、会いたさ募る落選後…」「なんか自然な顔でいい」「やっぱりお髭（ヒゲ）見せたいテテちゃん」「みんな写ってるトレーニング風景も嬉（うれ）しい」「優しい瞳も写真ブレブレなとこも後ろ髪やっぱりクシャクシャなとこ、大きな背中もやっぱりテテが大好きだ」「みんな身体柔らかいなぁ」「また日本語使ってくれてるの嬉しい」「最近日本語ハマってるのかなカワイイ」「テテさんの日本語ブームめっちゃくちゃ嬉しいんだけど？」「韓国語かと思ったら、ハングルで日本語」「日常のテテがカッコいいよー」「なんで奇抜な髪色でこんな素敵になるんだ」「何気ない写真がほんと絵になる〜」「みんなで並んでストレッチ可愛い感動！」「やばいテテが可愛すぎる」などの声があふれていた。