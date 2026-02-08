お笑いタレント陣内智則（51）が7日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。7歳になる娘に、自身の過去について話すべきかを迷っていることを明かした。

陣内は2007年に女優藤原紀香と結婚するも2009年に離婚。2017年にフジテレビの松村未央アナウンサーと再婚し、2018年に第1子となる長女が誕生した。

長女とは2人で食事に行って、思っていることと逆の言葉を言う「反対言葉」を言い合って遊ぶなど、関係も良好で楽しく過ごしているという陣内。

ある時、長女のパスポート作成のために戸籍謄本が必要となり、取得したところ「離婚のことが出てるんですよ。はっきりバーンって」と、戸籍に自身の離婚が記載されていることを知った。

「そうか、戸籍謄本を取ったら、ここは残るんだ、と。でも娘はまだ知らないんで、そのことを。これ、僕から言った方がいいのか、（誰かに）任せて、（娘が）どこかから聞いてきて、『そうやで』って言った方がいいのか…。ちょっと今の悩んでいるところなんですよ」と打ち明けた。

同じく離婚歴のある明石家さんま（70）は、「うちも離婚が理解できなかったから。でも一応、耳には入れておいた。どうせ気が付きよるからな、どこかで」と、娘のIMALUに話したことを明かした。

これに、陣内も「入れておいた方がいいんですかね。ウィキペディア開かれたらおしまいですからね、僕の場合」と苦笑した。

さんまが改めて、「バツイチって、どう子どもが理解するねんやろな。ひどいと思うんかな、娘からすると。どうや？」と、隣にいた山崎香佳アナウンサー（28）に質問。

「離婚理由による…」と冷静な山崎アナの答えに、陣内は「無理やないか！ もう追っつけへんわ。ウィキペディア消しても消しても上がってくるわ！」と笑いを誘った。

陣内はこの悩みについて、まだ松村アナにも話していないそうで、「ここで初めて言ったけど、どこで言うてんねん。家でも言ったことないわ」と自らにもツッコミを入れていた。