「他人からどう思われているのだろう」と考えて、心が浮き沈みしていませんか。称賛されて舞い上がったと思ったら、ちょっと批判されて心が折れる。他人に振り回されず、自分を基準に生きるにはどうすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

自分で自分を評価する

あなたを評価する他人の気持ちは、

浅はかで、薄っぺらく、歪んでいることが多い。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

他人の評価は変わりやすく、状況にも左右される。

その不安定な物差しに自分の価値を預けると、気分まで振り回される。

そうならないためにはまず、評価の基準を自分で決める。

「今日やることを一つ終える」「約束の時間を守る」のように、行動で測れる線にする。

比べる相手は他人ではなく、昨日の自分だけに絞る。

そして変化の速度よりも、向きが合っているかを確認する。

他人からの称賛は受け取りつつも、人格の判断は心に入れない。

意見はあくまで参考にして、決定は自分の責任で行う。

フィードバックは事実だけを拾い、感情は取り除く。

必要があれば「どの点を、どう直せばよいか」と具体的に聞く。

噂話や断片的な評価から距離を置く。

公開の場での批評には反論を急がず、静かな場で短く返す。

そして、期待に応えようとして自分をすり減らさない。

丁重さと礼儀を保ちつつ、少し冷めた距離を維持する。

最後に、日々の手応えは自分の目で確認する。

他人の気分ではなく、自分の基準で積み上げた納得が、長く続く自尊心になる。