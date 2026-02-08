◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第１節 磐田０―０（ＰＫ４―２）長野（７日・ヤマハスタジアム）

Ｊ２磐田は特別大会の開幕戦でＪ３長野と対戦した。０―０のまま、２８年ぶりに公式戦へ導入されたＰＫ戦に突入。元日本代表でダブル主将の一人、ＧＫ川島永嗣（４２）が相手シュートを２本ストップ。４―２で勝利し、今季就任した志垣良新監督（４５）に初陣白星をプレゼント。チームは２年連続となるヤマハスタジアムでの“開幕戦勝利”となった。

ヤマハスタジアムに鳴り響く「カワシマ・エイジ」コールが最高潮に達した。ＰＫ戦、磐田３―２リードで迎えた長野の４人目。川島は、中央やや左寄りに飛んだボールに合わせ、体を倒しながら正面で受け止めた。続く松原后（２９）がゴールし、勝利が決まると大歓声の中、仲間とハイタッチ。「今年も始まった中で、サポーターの前でプレーできる喜びがある。開幕戦で勝ててうれしかったです」と笑顔を見せた。

試合序盤は相手にロングボールやセカンドボールを回収され、押し込まれた。それでも、守護神を中心に無失点で折り返すと、後半は今季就任した志垣監督の下、練習を重ねてきた相手最終ライン中央へのプレスを強め、ボールを保持する時間が増えた。ＰＫ戦に入ってもベテランは冷静さを失わず、相手の１本目はゴール左隅に決められたものの、２本目は右隅へのグラウンダーシュートに横っ飛びし、足でストップ。磐田のキッカーが４本すべて成功する流れを呼び込んだ。 最後は勝利につながり、新監督は「ＰＫ戦とはいえ勝つことができて良かった」と川島ら選手とサポーターに感謝した。

この日、福島―甲府戦では三浦知良（５８）が先発出場し、自身が持つ公式戦最年長出場記録を更新した。チーム最年長の川島も、その姿から刺激を受ける。「自分も海外でプレーしていたが、海外の選手にとってもすごい存在。こうした形でプレーへの情熱を失わずに続けているのはすごいことです。年齢を重ねる中で、あのコンディションを維持しているのは異次元」とリスペクトする。

この日の試合ではキングに負けじと存在感を示した川島。次戦は１５日、アウェーでＪ３岐阜と対戦する。「これからも、さまざまな場面でチームを助けていきたい」。頼れる守護神の背中は、たくましく、大きかった。（伊藤 明日香）

◆百年構想リーグ ２０２６―２７年の秋春制移行を前に行われる特別大会。昇降格がなく、リーグ戦の通算記録としても残らない。ルヴァン杯などのカップ戦と同じ扱いとなる。Ｊ１リーグは東西１０クラブずつに分けて、地域リーグラウンドを行った後、プレーオフラウンドを実施。Ｊ２＆Ｊ３は全４０クラブが東西４つのグループに別れて開催される。試合は９０分で勝敗が決しない場合、ＰＫ戦を行う。勝ち点は９０分での勝利が３、同負けが０。ＰＫ勝ちが２、ＰＫ負けが１となる。

◆Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂグループチーム Ｊ２札幌、Ｊ３福島、Ｊ２いわき、Ｊ２大宮、Ｊ２甲府、Ｊ３松本、Ｊ３長野、Ｊ２磐田、Ｊ２藤枝、Ｊ３岐阜