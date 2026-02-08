「最後はやっぱり、一緒にいてくれてありがとうかな」。かつては「不倫は文化」という言葉で時代の寵児となり、ときに世間を騒がせてきた石田純一さん。2024年には自身の生前葬を行い、妻・理子さんからの弔辞も話題になりました。最愛の妻からの言葉を受けて今、心に溢れるのは17年間寄り添ってきた妻への「感謝」でした。人生の終着点で見つけた、本当の愛の形を伺いました。

【写真】「遺影もトレンディ」24年に話題になった石田純一さんの生前葬（3枚目/全7枚）

妻の弔辞を聞いて思わず胸が熱くなった

生前葬で弔辞を読む妻の理子さん

── 生前葬は、生きているうちに自分が主催して行う葬儀のことを言いますが、石田さんは今まで2回生前葬に参加したことがあるそうですね。1回は知人の生前葬に、2回目はご自身の生前葬を開いたとのこと。まず、1回目に参加した生前葬の状況を伺えますか？

石田さん：ハワイに住んでいる知り合いのお母さんの生前葬に呼んでもらいました。日本でイメージするようなしっとりした、しめやかな雰囲気のお葬式ではなくて、ラテン的というか、明るく陽気な感じでしたね。ハワイアンミュージックが流れるフロアで、みんなで食べたり飲んだりしながら、歌ったり踊ったりする人もいて。自由で穏やかな空間でした。

自分が亡くなってしまったらなにも言えないけど、自分がある程度、元気なうちに、自分の思いや感謝の言葉をみんなに伝えるのはいいことだなと思いました。

── その後、2024年8月に日本で石田さんご自身の生前葬を行いました。

石田さん：知り合いの葬儀会社に声を掛けてもらいました。イベントも兼ねていたので、僕が棺桶に入ったままステージに登場して、棺桶からタキシード姿の僕がひょっこり顔を出し、そのままみんなの前に出てくるんですけど。会場では僕のメモリアルムービーを見たり、友人からビデオレターが流れたり。ショー的な要素は入っていましたが、ハワイに比べると少し真面目な雰囲気だったと思います。自分の生前葬を開いたことで、今までのことを振り返ることができ、今後の生き方の指針にもなりましたね。

── 妻の東尾理子さんの弔辞も話題になりました。改めて全文をご紹介します。

「皆さま。今日は、我々は、大きい家族の、大きい黒い柱であり愛する石田純一を偲んで集まりました。 石田純一は、たくさんの家族があった存在でした。 家族の中心にいようとはしていましたが、いつも私たちに迷惑をかけ、導くどころか、手こずらせてばかりでした。 私にとって石田純一は、ただの夫婦ではなく、毎日驚かされ、生涯の反面教師でした。 都知事選出馬騒動、コロナの感染症騒動、人事と信じたい数々の経験をしたことは、私の心に今も生き続けています。 とはいえ、家族としての彼の役割は、はかり知れないものでした。 毎朝、子供たちを送り届け、休みの日には七十歳とは思えないほど全力で遊び、また、大人になった壱成くんやすみれちゃんからも慕われて、愛されました。 この悲しみの中でも、石田純一の継げる部分の意志を継ぎ、前に進むことが私たちにとっての最大の敬意であり、彼の人生を讃えることだと確信しています。 彼の愛と教えは私たちの心の中に永遠と生き続けるでしょう。 最後に、石田純一のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 ありがとう、そして、さようなら。 あなたの愛と記憶はいつまでも私たちの心に留まります。 心より、感謝を込めて」

石田さん：この弔辞を聞いて胸が熱くなりましたよね。21歳も年上の僕と結婚して子どもたちを産んで、にぎやかな家庭になって。いっぽうで、コロナに対する考え方や生活スタイル、理子の常識と僕の常識が違うから、理子が思うような夫ではなくて、至らない夫ですみません…と思いながら。

── 石田さんが理子さんに弔辞を書くとしたら、どんなことを書きたいですか？

石田さん：やっぱり「ありがとう」と「ごめんなさい」ですかね。理子と結婚して楽しい時間を過ごせて感謝しているし、理子がいる安心感は大きいです。僕が先に亡くなった後も、理子がいてくれるだろうなとも思うし。でも、僕がいなくなった後に経済的な不安を感じるかもしれないし、寂しい思いをするかもしれない。しないかもしれないけど（笑）。でも「一緒にいてくれてありがとう」かな。

結婚して17年、小さな嘘はもはや怒りではなく笑い

生前葬を機に人生を振り返ることもあったと語る

── 妻の理子さんに感謝の気持ちが溢れますね。結婚して今年で17年経つそうですが、理子さんとの結婚の決め手になったことは？

石田さん：理子と結婚を決めたのは、理子が明るく元気でさっぱりしていて、人として信用できると思ったのがいちばんですね。今もそこは変わらないです。ただ、彼女が僕についていろいろ話をしているのと聞くと、たとえば時間がルーズ、携帯電話に出ないとか、最初はジョークでおもしろおかしく言ってるだけだと思っていたんです。でも、途中から、もしかして本心なの？って気づくようになって…。

── たとえば、2023年のCHANTO WEBのインタビュー記事で、理子さんは石田さんに対し「一緒にいてもあれするな、これするなと言われないので一緒にいて楽」。いっぽうで「髪を切りに行くのにスタッフと打ち合わせに行くと言う。趣味のゴルフに行くのにゴルフじゃないという。どちらも私は行っちゃダメと言わないのに嘘をつく」ということをおっしゃっていました。夫の嘘はご愛嬌的な感じなので今は怒らなくなったとありますが、石田さんご自身はどう思いますか？

石田さん：たぶん、はじめは正直に言っていたと思うし、ゴルフも「行っていいよ」って言ってくれたと思います。でも、ゴルフもしょっちゅう行くとマイナスポイントになるじゃないですか。髪の毛はどうだったかな…。電話やメールに出ないと言われたこともあったけど、誰かと一緒にいる間もいろいろな人から連絡がくるから、しょっちゅう携帯を見ていたら目の前の相手に失礼になるじゃないですか。だから鞄に入れっぱなしのことも多いし。

前に携帯に出なかったときに理由を聞かれたので「飛行機に乗ってた」って嘘を言ったことがあって。理子はゴルフの遠征で移動も多くて飛行機も詳しかったから、「JAL？ANA？」って聞かれて、咄嗟にJALと答えようと「ジャ」と口に出したら理子の表情が変わったので慌てて「ジャナ」と言ってしまい、すぐ嘘がバレちゃって。「でも、なんかおもしろいから許してあげる」って言われたこともあったかな。

── もはや怒りではなく笑いになることがあると。

石田さん：そうそう、おもしろかったのは僕の還暦パーティーをしたときに、理子にハニートラップを掛けられたことがあったんですよ。パーティに300人くらいお客さんが来ていて、そこから併設されたバーに隠しカメラを仕掛けたらしく、僕が好みの女性を見つけて「沖縄行こうよ」って口説いている映像をパーティー会場で生中継されたことがありました。妻が還暦祝いに何かプレゼントをしようと思って作戦を考えたらしくて、びっくりしたけどおもしろかったな。

夫婦の形は変わっても、仲よくできたら本望です

── 結婚して今年で17年経ちますが、夫婦の形は変わりましたか？

石田さん：変わりましたね。以前に比べたらケンカをすることが減ったし、子どもはまだ小さいけど、それぞれの時間を楽しむようになりました。僕が飲食店をはじめる前から食事の時間が合わなくて別々に食べることが多くなったのですが、かといって冷たい感じでもなくて、程よい距離感で過ごせていると思います。

子どもたちはみんなママっ子だし、家に帰ったら知らない間にみんなで食事に出かけていることもあるけど、僕も電話に出ないまま来ちゃったし…。

── この先ご自身の人生をどうやって過ごしていきたいですか？

石田さん：72歳になってまあまあ年齢も重ねてきたけど、まだまだ仕事を充実させて頑張りたいです。あと、たしかに家族もたくさん持って人とは違う生き方をしてきたけど、一人ひとり愛情を持っています。この先、子どもたちもどんどん成長していくし、理子にもずっと元気でいてもらいたいし、家族で仲よくやっていけたら本望ですね。

取材・文：松永怜 写真：石田純一、東尾理子