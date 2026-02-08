◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ▽第１節 磐田０―０（ＰＫ４―２）長野（７日・ヤマハスタジアム）

Ｊ２磐田はＪ３長野と対戦し、０―０のままＰＫ戦に突入。４―２で制し、開幕戦勝利を飾った。ダブル主将の一人である大卒２年目のＭＦ角昂志郎（２３）は、今季からサッカーキャリア初となる大役を務めることになったが、先発出場し、キャプテンマークを巻いてピッチに立った。

今季初陣の勝利後のあいさつでは、主将として選手を代表。仲間とともに横一列に並ぶ中から一歩前へ踏み出し、ゴール裏のサポーターに向かって真っ先に一礼した。チーム最年長のＧＫ川島永嗣（４２）とともにダブル主将を務めることになった角は、キャプテンマークについて「直接、監督を含めて言われたわけではなく、試合前ミーティングで自分のポジションのところに『Ｃ』があって、そこで知りました」と笑顔で振り返った。

「４―４―２」の２列目左サイドで先発し、後半３６分まで右サイドも含めて縦横無尽に動き回った。前半２６分には、相手ＤＦ前で切り返してから、ミドルシュートを放つ場面も見られた。鹿児島キャンプ期間中は金髪だった髪色も黒に戻した。主将に任命される前から、開幕に向けて気持ちを切り替えるために染めていたという。左腕にマークを巻き、「責任感は増しました。試合中は普段あまり出さない声を出して、前半で声がガサガサになりました。ただ、キャプテンだからといってプレーを変えるわけではなく、オフザボールで関与していない場面でも、チームにどう貢献できるかを考えていました」と胸を張った。

今季退団した倍井謙（２４）に代わる形で同ポジションを担う。そのプレーについては「まったく満足していないですね。ビルドアップで相手の嫌なポジションで受けて、攻撃の起点になることは何回かできましたが、最後のゴール前で蹴る回数やチャンスメイクの回数が少なかった。まだまだです」と自らに厳しい評価を下した。

またチームについては、長野に押し込まれる時間帯が多かったことに関して、「そこでバラバラにならず、一つになって戦おうという話をしていたので、その中で失点ゼロに抑えられたのはよかった」と振り返った。その上で次戦の１５日アウェー岐阜戦に向けては、「課題から目をそむけず、また１週間やっていきます」と気を引き締めた。