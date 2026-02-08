お笑いタレント、やす子（27）が7日、昨年12月にプロレスラーとしてデビューしたフワちゃん（年齢非公表）にエールを送った。この日、都内で初の書籍「靴下はいつもあべこべ はい〜」（主婦と生活社）の発売記念会見に出席した。

24年8月にX（旧ツイッター）で自身に対する不適切発言をして芸能活動を休止した“因縁の相手”、フワちゃんの再出発を受け、やす子は「めちゃくちゃ全力で応援しています。（騒動後）1回直接連絡もしました」と答えた。「テレビでも（フワちゃんについて）発言するものの、やっぱり大人の事情があるみたいで…。でも自分は全部解決していると思います。めちゃくちゃ頑張っているのを知っているので、超最高の楽しい人生を歩んでいただきたいです。全力で応援しています」と強調した。

同書では「食器は紙コップと紙皿でいい」「すしとダンスがリセットボタン」など、やす子流の生き方を伝授。ニッコリ笑って「最近炎上しがちなんで、温かい記事をお願いしま〜す。買ってくださいね〜。フワさんにも買っていただきたいです」と呼びかけた。

売り上げの目標は「8100万部、はい〜。出来栄えは81点。いや、100点です。2年半かかって、最初の頃は丁寧だけど、だんだん忙しくて雑になってきているのも見どころです」とユーモアたっぷりにアピールした。【小谷野俊哉】