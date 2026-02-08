timeleszの菊池風磨さん（30）が7日、1st写真集『Latido』のメディア向け取材会に登場。写真集のタイトルに込めた思いや、撮影の裏話を明かしました。

『Latido』は、timeleszとして新メンバーと活動を開始し、30歳の節目を迎えた特別な年の菊池さんを収めた、自身初のソロ写真集。撮影はスペインで行われました。さらに、菊池さんの30年間がわかる年表やロングインタビューも収録されています。

■表紙の写真を決めたきっかけは、カメラマンからのひと言

写真集の中で、見て欲しいポイントは「表紙」と答えた菊池さん。理由について「この表紙のカットなんですけど、表紙もこれ、行程になかったところで、移動中にすごく日差しがきれいだってことで撮影したものなんですね」と、偶然撮れた一枚だったことを明かしました。

そして「この表紙のカットに近いものが中にもありまして」と、写真集を開いた菊池さん。「ここのカットはですね。これもその場のノリでというか、日差しがきれいだから撮ってみようって。結構この前にも色んな写真撮っていただいてたんですけど、カメラマンの伊藤さんが“一番いい！”ってガッツポーズ、思わず（した）。なので、“一番いい！”っていうのが帰国してからもずっと残ってて、“じゃあ、表紙コレじゃね？”って言って、表紙にもなったっていうカットですね」と、撮影中のカメラマンの何気ない一言で表紙の写真に決まったことを明かしました。

■スペイン語のタイトルに込めた意味

また、写真集のタイトルを『Latido』（ラティード）にした理由について聞かれると「今回の撮影地が（スペインの）サン・セバスチャンということで、スペイン語でいきたいなと思っていた」とコメント。

さらに「訳すると“鼓動”ということで、今回の鼓動、『Latido』に込めた意味で言うと、僕の数年、30歳になるまで、20歳から考えても10年、生誕30年のなかで色んな感情があって、鼓動が高鳴る瞬間もあれば、落ち着く瞬間もあれば、そんな鼓動を感じてもらえるような写真集にしたいなって。受け取ってくださった方が、ページをめくるごとに僕の鼓動を感じられるくらいの距離感だったりとか、雰囲気だったりとか。そして、読んでくれてる方の鼓動も高鳴っていただけたらという思いを込めて今回『Latido』というタイトルにしました」と明かしました。