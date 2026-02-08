元シブがき隊の布川敏和（60）が7日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。元妻でタレントのつちやかおりとの出会いや、80年代のアイドル同士の交遊について語った。

布川とつちやは、1991年に結婚して1男2女をもうけるも、2014年に離婚。「17（歳）から付き合っていて、彼女が18（歳）で。丸9年付き合って結婚したんです」と話すと、メッセンジャー黒田有（56）が「めちゃくちゃ真面目ですよね」と感心した。

交際のきっかけは、転校した先の定時制高校の1期先輩だったつちやから手紙を贈られたことで、「逆ナン的な。そこで電話をして、お付き合いが始まった」と明かした。

「俺らは3人で暮らしてたから、監視がいないわけですよ。向こうも実家だから、『1人暮らししろ』って…」と、つちやが実家を出て1人暮らしを始めたため、「合宿所を抜け出して、タクシーで彼女の家に行くっていう…」とデートを重ねた。

ただ、80年代の当時といえば女性アイドル全盛期で「みんな仲良かったです。同級生みたいな」とも。

ある時、堀ちえみの自宅でクリスマスパーティーをすることになり、「メンバーは僕ら3人と、ちえみちゃん、松本伊代ちゃん、早見優ちゃん、石川秀美ちゃん」とそうそうたるメンバーで集まることになった。

石川さんは1990年に薬丸裕英と結婚したが、「あいつ（薬丸）が車で来てて、俺と本木は俺の車で1台。俺が伊代ちゃんと優ちゃんを送っていって、やっくんが秀美ちゃんを送って…そこがスタート」とも言及した。

また、布川が友人の誕生日パーティーに行ったところ「小泉さんがいたんですよ。キョンキョンが」と小泉今日子と居合わせたことも。16歳の頃から小泉のファンだったという布川は、「送っていくよ」と声をかけ、ドライブデートをすることになった。しかし「隙がなかったというか…」と、小泉とは何の進展もなかったという。

布川の華やかな女性アイドルたちとの交遊に、弁護士の橋下徹氏（56）が「時系列をちょっと確認したいんですけど、つちやさんとはその時、お付き合いは？」と質問。布川が「付き合ってますよ」と言うと、黒田が「『時系列をお伺いしたい』って、完全に弁護士になっています」とツッコミを入れて笑っていた。