「大好き」と「愛してる」を合体させたらNGワードに!? 超ポジティブ夫から飛び出したまさかのひと言【著者インタビュー】
落ち込んでネガティブな気分になってしまう時は、この本を手に取りたい。つい“自分反省会”してしまいがちな妻・軍曹と、どんなネガティブもひと言でプラスに変える夫・髭。その日常を描いた「全てのネガティブをプラスに変える夫 髭」シリーズ（B.B軍曹/主婦と生活社）は、読むだけで自己肯定感が爆上がりする自己啓発系コミックエッセイだ。Instagramから生まれたこの作品は、「NGと書いてナイスガイと読む編」「さては人生３周目だな編」「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」と、これまで3冊刊行され、大きな人気を集めている。
髭さんのどこまでもポジティブな考え方は、目から鱗の連続で、ストレスの多い現代社会をポジティブに渡り歩くヒントが満載。そんな本シリーズの作者であり、髭さんの妻であるB.B軍曹さんにお話を伺った。
――「全てのネガティブをプラスに変える夫 髭」シリーズはこれまでに3巻刊行されています。「NGと書いてナイスガイと読む編」「さては人生３周目だな編」は2024年に2冊同時に刊行され、発売直後に重版が決定しました。2冊に分けた理由と、その違いを教えてください。
B.B軍曹さん（以下、軍曹）：「髭のキャラが濃すぎて……」というわけではありません（笑）。髭の言葉は、優しさと深い思考の多層構造なので、1冊にまとめると内容が盛り沢山すぎて、情報が混雑してしまう。「好きな時に携帯できるほど手軽に持ち運べはしないよな？」と思ったので2冊に分けました。「NGと書いてナイスガイと読む編」は日常の優しさ寄りが多め。「さては人生３周目だな編」は、髭の思考法の根っこに踏み込んだ内容が多めです。読み終わったあと「自分もこう考えてみようかな」と思える本になっていると思っています。
――「NGと書いてナイスガイと読む編」の中で、軍曹さんのイチオシ回を1つ挙げるならどれですか？
軍曹：「夫婦仲にヒビが入るNGワード」です。普段は伝え方や思考の話が多い中、この回だけ完全にお笑い寄りなんです。「俺は愛してるよ」「私も髭のこと大好きだよ」と愛の言葉をささやきあった後、髭がまさかのひと言。「髭が真面目な顔で放つ下ネタが最高だ」と、私は思っています（笑）。読者さんからも「意表を突かれた！」と爆笑の反応が多く、私自身も大好きな回です。「愛してる」「大好き」の言葉を合体させて髭が何と言ったのかはぜひ読んで確認してみてください（笑）。
――本シリーズを読んでいると、髭さんと軍曹さんの夫婦仲の良さを微笑ましく感じます。軍曹さんはどういう時「髭さんと結婚してよかった」と感じますか？
軍曹：弱いままの自分でいられる時です。家庭がセーフティーネットになるって、人生の強さに直結するんだなと思います。
取材・文＝アサトーミナミ