極短チャイナドレスで大胆“しゃがみ”ポーズ…韓国チア イ・ダヘのスリルたっぷりギリギリ近況ショット

韓国の人気チアガール、イ・ダヘが公開した最新ショットが注目を集めている。

イ・ダヘは2月5日にインスタグラムを更新。

【写真】イ・ダヘ、ギリギリ見えそう

体のラインが際立つチャイナドレス姿で登場した彼女は、赤を基調とした東洋風の空間を背景に、ウイスキーとともにポーズを取っている。

特に視線を集めたのは、座っているカット。脚線美が強調されている一方、衣装の丈感も相まって“見えそうで見えない”ギリギリのバランス感が際立つカットとなっている。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

別のカットでは、テーブル越しに体を傾けながら笑顔を見せるなど、広告撮影らしい華やかさと親しみやすさを同時に演出。さらにおどけた表情を見せた写真では、普段の明るいキャラクターものぞかせた。

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。最近はYouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行っており、登録者数は約101万人と、チア活動にとどまらないマルチエンターテイナーとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。