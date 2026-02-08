「ケーキ好きな人」と「コーヒー好きな人」集団がいます。ふたつの集団がどのような時に、関数といえるでしょうか…コーヒーは好きだけれど、ケーキは嫌いな人に注意してください

多くの人がつまづいてしまう微分。学生時代に苦い経験をした、あるいは「微分・積分」に恐れをなして文転した経験のある社会人の方、そして今苦労なさっている現役学生の方も少ないことでしょう。

そもそも、「微分」とはなんでしょうか。

微分の考え方を、数学の歴史にも触れながら、「読むだけ」で微分の考え方、微分の基本がわかる画期的な本が、この度刊行された『読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで』（講談社・ブルーバックス）です。

微分の基本がわかる「入門編」、数学的な証明から応用的な微分を解説した「中級編」、難しい概念をかみくだいた「上級編」の3編に分かれ、読むだけで段階的に理解できる1冊にまとめられています。

本書で取り上げられたトピックから、得意な方、好きな方はもちろん、微分が苦手な方にも楽しんでいただける話題をご紹介していきます。今回は、関数とは切っても切り離せない「グラフ」についての解説をお届けします。

＊本記事は、『読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

変化の様子がわかる…関数の正体がわかるグラフ

もし未知の関数に対して、その正体を知りたいと思ったらどうしますか？ 未知の函はこ（ブラックボックス）の中身が知りたいのですから、やっぱり色々な値を入力してみますよね？

yがxの関数であるとき、xの変化に応じて、yがどのように変わるかがわかれば、関数の正体がわかります。

その変化の様子はグラフを見れば一目瞭然です。

極論すれば、関数の理解とはグラフの理解です。ある関数のグラフが描ければ、最大値や最小値も含めて、その関数の全容がわかったと言っていいでしょう。

一般に（常に成り立つことを言うときに、数学ではよく使う枕詞）、 y=f (x)を満たす ( x , y) が表す点はすべてy=f (x) のグラフ上にあります（a）。逆に、グラフ上の任意（：自由に選べる）の3点(x ,y) はy=f (x)を満たし（代入したときに=［イコール］が成立し）ます（b）。

1対1対応の意味

前節の（a）と（b）の、2つの文章は、その前の一文と同じ意味ではないことに気をつけてください。

たとえば次のAとBは意味が違います。

A ケーキが好きな人は誰でもコーヒーが好き

B コーヒーが好きな人は誰でもケーキが好き

もし、コーヒーが好きな人の集合の中に、ケーキが好きな人の集合が完全に含まれ、かつ両者が一致しないなら、Aは成り立ちますが、Bは成り立ちません（コーヒーは好きだけれど、ケーキは嫌いな人が存在します）。

AとBが同時に成り立つのは、ケーキが好きな人の集合とコーヒーが好きな人の集合が完全に一致するときのみです。そうなれば、2つの集合の要素の数も一致し、それぞれが1対1に対応します。

ケーキが好きな人とコーヒーが好きな人が1対1に対応しているのであれば、ケーキが好きな人について調べることとコーヒーが好きな人について調べることは本質的に同じです（結局同じメンバーを調べることになります）。

数学では、調べたい対象Aと1対1に対応している別の対象Bが見つかって、Bの方が調べやすいのであれば、Aを調べる代わりにBを調べるという手法がよく用いられます。

グラフの方が、数式より直観的でわかりやすい

話を関数に戻しましょう。

「関数の理解とはグラフの理解」だと言えるのは、前ページのbが成立することで、関数の数式を満たす値とグラフの点が1対1に対応しているからです。

しかも、数式を調べるよりグラフを調べた方が直観的でわかりやすいことは多いので、私たちはしばしば関数のグラフに注目するのです。例題x>0の範囲で次の関数のグラフを描きなさい。y=x+1/x

では、関数のグラフを描いてみましょう。

関数のグラフを描いてみる

本来この関数のグラフを正しく描くためには、微分が必要です。しかしここではxに具体的な数値を代入して、それに対応するyの値を求め、対応する点を座標平面上にプロットしていく、という原始的な方法を取りましょう。

実は中高を通して学んだ、1次関数、2次関数、三角関数、指数関数、分数関数……などのグラフはすべてこの方法でその形を学びました。

本当は座標平面上に描いた点と点の間を滑らかに繫いでいいという根拠は何もないのですが「だいたいこんな感じです」とお茶を濁されてきたのです。

そういう「気持ち悪さ」も微分が理解できれば、払拭できます。『読むだけでわかる「微分」』では、そのあたりも丁寧に説明していきますので、すでにお手元にある方は楽しみにしてください。

今回はx>0の範囲で考えますので、xに0.5〜5.0 までの数字を入れてx+1/xの値を計算しましょう。以下の表はこれをまとめたものです（割り切れないものは小数第3位を四捨五入しています）。

座標平面上にプロットしてみると

次に、xの値をx座標に、x+1/xの値をy座標にして座標平面上にプロットし、それらを滑らかに繫げば完成です。

なお、y=x+1/x のグラフは、 y=x（比例）と y=1/x （反比例）のグラフを足し合わせたものと考えることもできます。

すると、x=0の近くでは y=xの影響が少ないので y=1/xのグラフに近づき、逆にxが大きいところでは、 y=1/xの影響が少ないので、y=xに近づくことがわかるでしょう。

こう考えれば、グラフの概形がよりはっきりするかもしれません。

＊

さらにグラフの面白さを追っていきましょう。次回は、地図アプリなどで調べた道順からアップダウンを調べる例から、関数の性質を考えてみます。

読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで

読むだけで段階的に理解できる一冊にまとめました。まずは、「微分」とは何か？ その考え方を数学の歴史にも触れながら、わかりやすく解説していきます。

【続きを読む】「ケーキ好きな人」と「コーヒー好きな人」集団がいます。ふたつの集団がどのような時に、関数といえるでしょうか…コーヒーは好きだけれど、ケーキは嫌いな人に注意してください