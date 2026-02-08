TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前6時41分に、大雪警報を飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村に発表しました。

南部では、8日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■上田市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■飯田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■中野市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大町市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■飯山市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■松川町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■高森町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■阿南町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■阿智村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■平谷村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■根羽村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■下條村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■売木村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■天龍村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■泰阜村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■喬木村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■豊丘村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■大鹿村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■白馬村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■小谷村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■高山村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■山ノ内町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■木島平村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■野沢温泉村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■信濃町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■小川村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■飯綱町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■栄村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意