【大雪警報】長野県・飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村などに発表 8日06:41時点
気象台は、午前6時41分に、大雪警報を飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村に発表しました。
南部では、8日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■上田市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■飯田市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大町市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■飯山市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■松川町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■高森町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■阿南町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■阿智村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■平谷村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■根羽村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■下條村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■売木村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■天龍村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■泰阜村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■喬木村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■豊丘村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■大鹿村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■白馬村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■小谷村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■高山村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■山ノ内町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■木島平村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■野沢温泉村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■信濃町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■小川村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■飯綱町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■栄村
□なだれ注意報
9日にかけて注意