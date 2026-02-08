【大雪警報】千葉県・千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市などに発表 8日06:36時点
気象台は、午前6時36分に、大雪警報を千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】千葉県・千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市などに発表 8日06:36時点
北西部、北東部では、8日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■銚子市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■市川市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■船橋市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■松戸市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■野田市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■茂原市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■成田市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■佐倉市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■東金市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■旭市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■習志野市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■柏市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■市原市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■流山市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■八千代市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■我孫子市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■鎌ケ谷市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■浦安市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■四街道市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■八街市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■印西市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■白井市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■富里市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■匝瑳市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■香取市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■山武市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■大網白里市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■酒々井町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■栄町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■神崎町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■多古町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■東庄町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■九十九里町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■芝山町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■横芝光町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■一宮町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■睦沢町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■長生村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■白子町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■長柄町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■長南町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm