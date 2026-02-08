TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前6時36分に、大雪警報を千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】千葉県・千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市などに発表 8日06:36時点

北西部、北東部では、8日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■銚子市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■市川市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■船橋市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■松戸市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■野田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■茂原市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■成田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■佐倉市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■東金市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■旭市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■習志野市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■柏市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■市原市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■流山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■八千代市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■我孫子市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■鎌ケ谷市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■浦安市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■四街道市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■八街市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■印西市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■白井市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■富里市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■匝瑳市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■香取市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■山武市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■大網白里市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■酒々井町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■栄町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■神崎町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■多古町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■東庄町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■九十九里町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■芝山町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■横芝光町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■一宮町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■睦沢町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■長生村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■白子町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■長柄町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm

■長南町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　10cm