ラッシャー板前、“愛車トラブル”を報告「修理代27万円以上だって」
タレントのラッシャー板前（62）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車トラブル”を報告した。
【写真】これはひどい…ラッシャー板前がくらった“愛車トラブル”
ラッシャーは、ガラスにヒビが入った写真と、後部座席のドアの傷が入った写真を公開。「先日 高速道路で飛び石の被害に合い フロントガラスに亀裂が」と経緯を報告し、「修理代27万円以上だって」と明かした。
また「後部座席のドアにもキズが」「ついてないでーす もちろん保険でお願いしました」と対応を報告。「事故ではなく これくらいで済んで良かったと思うようにしました」としつつ、「でも ショック」と本音をのぞかせた。
【写真】これはひどい…ラッシャー板前がくらった“愛車トラブル”
ラッシャーは、ガラスにヒビが入った写真と、後部座席のドアの傷が入った写真を公開。「先日 高速道路で飛び石の被害に合い フロントガラスに亀裂が」と経緯を報告し、「修理代27万円以上だって」と明かした。
また「後部座席のドアにもキズが」「ついてないでーす もちろん保険でお願いしました」と対応を報告。「事故ではなく これくらいで済んで良かったと思うようにしました」としつつ、「でも ショック」と本音をのぞかせた。