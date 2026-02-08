５４歳のタレントが、抜群スタイルの最新姿を見せた。

８日までに自身のインスタグラムを更新し、シチリア料理店を訪れたと報告。「何年ぶりかに来たらシェフのニーノが若返っていてびっくり。カラフルな『デシモーネ』のユニークな手描きの絵皿が南イタリアを思い出す可愛い店内。久しぶりに穏やかな時間を過ごせました」と感想を記した。

この日のコーデを撮影。ミニ丈のニットワンピースを着こなすのは、タレントでモデルの大河内志保だ。 「＃最近お気に入りのライトブルーのニットワンピ ＃今年は区切りの５５歳なので髪をバッサリ切ろうかな」とハッシュタグ。絶対領域も見せた。

フォロワーは「べっぴんさん最高！」「美魔女すぎます」「スタイルが、たまらん」「なんですか！！この可愛さは…」「昔からずっと変わらずお美しい」と見惚れた。

大河内はプライベートでは２０００年に現・日本ハムの新庄剛志監督と結婚。その後芸能活動を休止したが、０７年に離婚し、０９年に活動再開。インスタグラムのプロフィール欄では「ｍｏｄｅｌ／ｔａｌｅｎｔ／Ｆｏｏｄｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ」と自己紹介している。