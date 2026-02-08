◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

初出場の丸山希（北野建設）が今大会日本勢初メダルとなる銅メダルを獲得。歴史に名を刻んだ２７歳のニューヒロインは、瞳をうるませた。

表彰式では笑顔で手を振り、歓声に応えた。「正直こんなに早く首にかけてもらえると思っていなかった。セレモニーでメダルをいただけて、より銅メダルの重みを感じた。こんなに最高なスタートができると思っていなかったので、すごくうれしい」と語り、「思ったより重かった」と喜びをかみしめた。

悲劇を乗り込えて、初の大舞台で快挙を成し遂げた。有力選手として迎えるはずだった２０２２年北京五輪が控えた２１年の全日本選手権で、着地で転倒し、左膝全十字靱帯（じんたい）損傷などの大けがを負った。

「４年前私がノーマルヒルの個人戦を見ていたときに、ケガをした選手が金メダルを取って、すごく勇気づけられた。勇気をもらった４年前だった。今日こうして私が楽しんでいる姿を見て、誰かがスキージャンプに興味を持ってくださったり、楽しんでいる姿を見せられたらいいなと思って飛びました」と口にした。