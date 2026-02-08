◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 男子シングル・ショートプログラム(大会2日目/現地7日)

フィギュアスケート団体は予選4種目が終わり、日本はアメリカの34点に続く33点の2位で決勝に進出。男子ショートプログラム(SP)で1位となった鍵山優真選手が演技後の心境を語りました。

鍵山選手は男子SP10人中9番目に登場。冒頭の4回転+3回転トウループのコンビネーションを決めると、4回転のサルコウなど全てのジャンプを成功。圧巻の演技で108.67点と自己ベストに迫る高得点をマークしました。

演技後、鍵山選手は「本当に最高という言葉しか出てこないです。団体戦というオリンピックしかない貴重な舞台で、アイスダンス、ペア、女子SPが素晴らしい形で終わったのですごく力をもらえて、その力が今日の僕に宿っていい形が出たと思います」とコメントしました。

演技直後は何度もガッツポーズを見せ、得点が発表されるとチームと共に喜びを爆発。「あそこまではっちゃけるつもりはなかったんですけど、チームのみんなの表情を見た瞬間に安心感と喜びが出てしまって、素の自分が出てしまったのかなと思います」と笑顔を見せました。

インタビュー終了後、鍵山選手は記者に「日本いま何位ですか？」と質問。1ポイント差の2位と知ると「1ポイント差！まだまだまだ。最強のチームジャパンで頑張ります」と力を込めました。