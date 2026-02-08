

小田急箱根と小田急電鉄は、2026年2月27日（金）から4月22日（水）まで、箱根エリアの35店舗が参加する恒例の人気イベント「箱根スイーツコレクション 2026」を開催します。

27回目となる今回のテーマは「春の箱根で宝探し きらめきスイーツ」。宝石のように輝くパティシエ渾身の限定メニューが楽しめるだけでなく、特急ロマンスカーや宿泊施設とセットで予約することで、おトクな価格に。日帰りでも宿泊でも、春の箱根旅行とスイーツを満喫できます。

テーマは「きらめき」35店舗が贈る宝石のような限定スイーツ

今回のイベントには、箱根を代表するホテルや美術館、飲食店など全35店舗が参加します。「春の箱根で宝探し」をコンセプトに、視覚でも味覚でも楽しめる、きらびやかなスイーツが登場します。

湯本富士屋ホテル ウィステリア「Spring Twinkle 〜春のきらめき〜」（3,000円）

例えば、湯本富士屋ホテルでは宝石のような一皿「Spring Twinkle 〜春のきらめき〜」を提供。

箱根ホテル小涌園 ビュッフェレストラン フォンテンブロー「小涌園からのおくりもの」（2,200円）

箱根ホテル小涌園では庭園の四季を表現した「小涌園からのおくりもの」を提供します。

箱根湯寮「桜霞」（1,800円）

さらに、箱根湯寮の「桜霞」など、春の訪れを感じさせる個性派メニューが目白押しです。全店舗で事前予約が可能。うち13店舗では、当日11:00まで直前予約が可能なため、自分のペースでスイーツ巡りを楽しめます。

過去最大の割引！ロマンスカーや宿泊とのセットが狙い目

特急ロマンスカーGSE70000形（画像：Pixta）

今年の大きな目玉は、小田急トラベルWebサイト限定、過去最大のセット割引です。

たとえば新宿から箱根湯本までのロマンスカー往復と湯本富士屋ホテルのスイーツをセットで予約すると、通常7,940円が5,900円に！ 1名あたり最大2,040円もおトクになります。

宿泊プランは、選択するホテルなどの条件により2名利用時で最大1万6,080円も割引されるプランもあり、まさに過去最大のおトク度です。浮いた予算で、もう一軒気になっていたカフェへ足を延ばしたり、お土産を充実させたりと、箱根巡りの幅がぐっと広がります。

豪華賞品が当たる！SNS投稿＆クーポンキャンペーンも実施

イベントをより盛り上げる2つのキャンペーンも同時開催します。

Instagramでのハッシュタグキャンペーン

公式アカウントをフォローし、「#箱根スイーツコレクション2026」を付けてスイーツの写真を投稿すると、抽選で箱根湯寮や湯本富士屋ホテル、箱根仙石原プリンスホテルの日帰り入浴券や、各種美術館と箱根小涌園ユネッサンの入館券などのペアチケットが当たります。

ワンモアスイーツ！キャンペーン（小田急トラベルWebサイト利用者向け）

小田急トラベルWebサイトで対象プランを購入、メルマガ配信を希望して予約した人の中から毎週抽選で100名に、次回の予約で使える500円割引クーポンをプレゼント。期間中に何度も箱根を訪れたくなります。

春の箱根は、桜や新緑とともにスイーツ巡りを楽しむのに最高の季節です。今年は過去最大級の割引制度を活用して、自分だけのお気に入りの「宝石（スイーツ）」を探す旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：小田急電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）