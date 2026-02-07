シテン × サンリオ　シナモンやポチャッコなど9キャラクターとコラボ

ユナイテッドアローズが運営する「シテン（CITEN）」が、サンリオの9キャラクターとのコラボレーションアイテムを発売する。2月14日から順次、シテンの各店舗で取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コラボでは、「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」の9キャラクターのイラストを採用。各キャラクターをあしらったTシャツ（全9種類、4950円）とトートバッグ（全9種類、2530円）、ポーチ（全9種類、1980円）の27型を揃える。

発売を記念し「CITEN ユナイテッドアローズ 富士見店」では、ハローキティと写真が撮れるグリーティングイベントを2月14日に開催。同日に富士見店の店頭で商品を購入した人を対象に、先着順でグリーティングチケットを配付する。

■グリーティングイベント「ハローキティ いっしょに写真を撮ろう」

開催日時：2026年2月14日（土） 13:00〜／14:30〜／16:00〜

会場：シテン ユナイテッドアローズ 富士見店

所在地：埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見 1階

公式サイト