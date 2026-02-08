きょう8日（日）は衆院選挙の投票日となりますが、日本海側・太平洋側ともに積雪や路面の凍結による大規模な交通障害・歩行中の転倒などの大雪災害に警戒が必要です。また、今シーズン1番の寒さの所が多くなる予想のため、万全な寒さ対策も必要です。

■宇都宮では10センチ以上の積雪に

きょう8日（日）午前5時現在、東京と千葉で3センチ、宇都宮では13センチの積雪を観測しています。最低気温は氷点下の所が多くなっているため、道路や歩道は凍結しているおそれがあります。スリップ事故や歩行中の転倒にお気をつけください。

■日本海側は記録的な大雪のおそれ

関東の雪は午前中までで、午後には晴れ間もありそうです。一方、日本海側では夜にかけて雪が続き、特に活発な雪雲が流れ込みやすい山陰・近畿・北陸では市街地でも短時間で積雪が急増するおそれがあります。

山陰では鳥取県を中心に、市街地でも多い所では40〜50センチの降雪量となり、2月としては記録的な大雪となる可能性があります。大規模な交通障害や除雪事故などの重大な大雪災害の危険性が高まるおそれがありますので、警戒が必要です。

【24時間予想降雪量（多い所）】

▽あす9日（月）午前6時まで

北陸 80センチ

近畿 70センチ

中国地方 60センチ

東北・東海 50センチ

北海道・関東甲信・九州北部 40センチ

四国 25センチ

【予想最大瞬間風速】

▽きょう8日（日）

東北・九州北部30メートル

【予想される波の高さ】

▽きょう8日（日）〜あす9日（月）

伊豆諸島・小笠原諸島 6メートル

北陸 5メートル（うねりを伴う）

■投票には万全な寒さ対策も必須

きょう8日（日）は、厳しい寒さだった前日よりさらに気温が低くなりそうです。最高気温は東京4℃、大阪と福岡は3℃など、西〜東日本でも5℃に届かない所があるでしょう。今シーズン1番の寒さとなる所が多い予想ですので、万全な寒さ対策が必要です。

【きょう8日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 :-3℃ 釧路 :-2℃

青森 :-3℃ 盛岡 :-1℃

仙台 : 3℃ 新潟 :-1℃

長野 :-1℃ 金沢 : 0℃

名古屋: 6℃ 東京 : 4℃

大阪 : 3℃ 岡山 : 5℃

広島 : 5℃ 松江 : 1℃

高知 : 6℃ 福岡 : 3℃

鹿児島: 6℃ 那覇 :14℃