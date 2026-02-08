“圧倒的プロポーション”にネット騒然 フォロワー500万の165cm美女、ミニ丈トップス×デニムパンツ姿を披露
クリエイターのちゆうが、8日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
今回は、デニムトパンツ×ミニ丈のトップス姿を披露。「TikTokでよくみるお姉さんとは私のことです」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高です！」などのコメントが寄せられた。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）
