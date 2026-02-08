ちゆう、ソロショット　※「ちゆう」Instagram

　クリエイターのちゆうが、8日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。

　今回は、デニムトパンツ×ミニ丈のトップス姿を披露。「TikTokでよくみるお姉さんとは私のことです」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高です！」などのコメントが寄せられた。

