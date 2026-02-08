◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】日本男子のエース、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２度目の五輪で魅せた。予選最終種目の男子ショートプログラム（ＳＰ）で、１０８・６７点で１位。自己ベストに０・１０点に迫り、世界王者のマリニン（米国）に勝利。チームとしてトップのライバル米国に１点差の２位に迫り、決勝に進んだ。

鍵山は６日のアイスダンス・リズムダンスで吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組の「うたまさ」カップルの演技に涙。一日たって理由を問われると「唄菜ちゃんはジュニアからずっと出ている仲。真沙也くんも同期ですごく仲良くしている。ずっとともに滑ってきた仲間が、オリンピックという舞台で演技している姿を見たら、演技に集中しなきゃいけないのに、色んな思い出がフラッシュバックして、涙が出過ぎちゃった」と明かした。

真横では女子の坂本花織（シスメックス）も号泣していた。「花織ちゃんも泣いてて、上がってきた２人の顔を見たら安心して、号泣してしまいました」と