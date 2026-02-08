「もう足が限界」混雑ホテルで起きたチェックイン地獄 → 私は数千円で『体力』を買うことにした

筆者の話です。

開演時間が迫るなか、ホテルのチェックイン列がまったく進まない日。

立って待つしかないロビーで、私はある選択をします。

いつもの混雑

イベントや観光で人が集中する日、会場近くのホテルは便利な反面、同じことを考える人であふれていました。

ロビーの椅子はすでに満席。

スーツケースを横に置き、壁際で順番を待つ人もいれば、列の最後尾が分からず何度も聞き合う姿も見えます。

フロント前は人の熱気でむっとして、空気がいつもより重く感じました。

カウンター越しに「お待たせしてすみません」と繰り返す声が聞こえます。

迫る時間

私も列に並んでみたものの、進みは想像以上に遅く、視線は自然と時計へ向かいます。

スタッフさんは丁寧に説明しているのに、手続きに時間がかかり、列はほとんど動かない。

「間に合うかな」小さくつぶやき、部屋に入ってからの身支度まで頭の中で逆算していました。

重たい荷物を持ったまま立ち続けるうち、足の裏がじんわり痛み、周囲のため息や体重移動が伝わってきます。

開演が近づくほど焦りが増し、待っているだけで疲労困憊。

無事にチェックインできて楽しめたものの、ライブ前にバタバタした思い出として残りました。