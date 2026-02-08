【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、練習用リンクでの公式練習に臨んだ。スタート時間の午後８時５５分には本番会場で団体男子ショートプログラム（ＳＰ）の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）の応援。同９時５分にリンクに入るドアを開けると、「１位だ！ やったー！！ いえーい！！！」とチームスタッフに向かって絶叫。報道陣にもガッツポーズを作り「あっついわ」と喜びを爆発させた。

練習ではＳＰ「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」の曲をかけた。３回転ルッツ、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、フリップ―トウループの連続３回転とジャンプを全て着氷させた。１本目のジャンプを終えてしばらくスケーティングが止まった際には、中野園子先生から手をたたかれ、ゲキが飛んだ。その後も振り付け、ジャンプの確認を入念に行った。

この日は１時間ほど前にも練習を行ったばかり。そんな中でも鍵山の演技に「最高。ここにピーキングを持ってくるのうまいな。さすがの演技でした」と興奮状態でリンクイン。「今の練習の方が心拍も上がってたし、体も動いてた」とキレキレの動きで２５分ほどの練習を終えた。

さらにこの日はＳＰ曲を歌うサラ・ブライトマンからＸでメッセージが送られた。それを見て「めっちゃうれしい。ミラノ（五輪）に出て、有名人に気づいてもらえて、めっちゃうれしい」と感激していた。シーズンでの引退を表明している坂本は団体ＳＰで同曲に乗り、ダイナミックで美しい演技を披露。今季世界最高の７８・８８点を叩き出した。