5大会連続で五輪出場を果たし、モーグル界の第一人者である上村愛子さん。2014年、ソチ五輪後に引退。現在は生まれ育った長野県白馬村に拠点を移し、スキーの魅力を伝える活動や解説、環境保全活動にも尽力している。引退を決めた“大きな理由”、東京から長野へ拠点を戻したきっかけ、現在の生活について伺った。（全3回の3回目／はじめから読む）

【写真多数】ソチ五輪でみせた眩しい「愛子スマイル」、バンクーバーでは涙も…最新撮り下ろしショットも交えた上村愛子さんの写真を全て見る



元フリースタイルスキー・モーグル日本代表の上村愛子さん ©深野未季／文藝春秋

休養を経て、素の自分で挑んだソチ五輪

――「メダルだけを目指してやってきた」バンクーバー五輪が4位に終わり、糸がプツンと切れてしまったような感覚になってしまった、と。その後、1年間休養しました。

上村愛子さん（以下、上村） はい。でもその休養期間中に、伊藤みきさんや遠藤尚くんなど、若い選手が育っているのを見て安心したんです。



自分がモーグル界を背負わなければと肩肘張っていたけど、鎧を着なくてもいいんだって。だからソチ五輪は、素の自分で挑んだ大会でした。

――ソチ五輪では、競技後に見せた笑顔が印象的でした。



上村 4位という成績ではあったけど、見守ってくれる人、応援してくれる人が期待している私らしいパフォーマンスを五輪の舞台で出すという願いが叶って、「やってよかった」と心の底から満足できました。

「五輪はメダルを獲りにいく場所」と決めて

――ソチ五輪後の2014年4月、引退を発表。ソチでの満足感がきっかけだったんでしょうか？

上村 いえ。引退は五輪前に決めていましたね。当時34歳で、4年後の自分が五輪でメダルを狙える体に仕上げることは現実的ではないと感じていたんです。

私は、長野五輪で多英さんの金メダルを見た時から、「オリンピックはメダルを獲りにいく場所」と決めて取り組んでいたので、自然な気持ちでした。公表はしなかったけど、ソチは五輪の最後だと決意して、トレーニングや練習はこれ以上できないというぐらい追い込みました。だから体の数値などは、現役時代で最もよかったんです。



ソチに向かう3年間は本当に充実していました。何も背負わないありのままの自分で闘えたし、最高の状態でスタート台に立てました。

4年かけて自分を更新していった

――20年間、世界で闘い続けて手にしたのはどんなものでしたか？



上村 モーグルという競技、そして五輪という場で私は育ててもらったと思っています。常にメダルを目指し、一段ずつ成績を上げてきましたけど、五輪が終わるたびに、自分に欠けていたものに気づかされた。4年かけて自分を更新していく作業を続けてきた気がします。



それに先ほど菩薩と言っていただけましたけど（#2）、この20年間、これ以上ないというような濃い時間を過ごしてきたので、物事を達観してみる今の性格も、五輪によって培われてきたのかなと思いますね。だから今は毎日、穏やかに過ごすことができています。

離婚を公表、拠点を白馬村に移した理由は…

――3年前から、東京から地元・長野県白馬村に拠点を戻されましたね。2024年には元アルペンスキー選手の皆川賢太郎さんと婚姻関係を解消したことを公表しました。



上村 はい。長い時間をかけて考え、何度も話し合って、お互い納得して決めたことでした。

――発表された文章では「自然環境を愛し、自然から学び、季節の移ろいを感じられる環境を好んで過ごし」と書かれていました。東京から、生活の拠点を変えたいという思いがあったんでしょうか。



上村 もちろん、東京は素晴らしい街です。計算され尽くした美しい街並み、ビルが並んでいる景色、ライトが綺麗な夜景など、「かっこいいなあ」って思うんですよ。私は写真が好きなので、都会の景色は好きでした。

でも、白馬村で育った私はもともと、ゆったりした時間の中で過ごし自然と触れ合って生きてきたので、流れの速さの中で自分をキープしながら生きる事には息苦しさを感じていました。お仕事をするには最高の環境ですが、本当に自分の好きなものや楽しいと思えるものを見つけられていないんじゃないかと。

そんなことを思い始めていたタイミングで、コロナ禍になりました。ますます家に閉じこもることが多くなり、深く内省するうちに自分の根っこの部分に意識が向き始めてきて。



――どんな根っこですか？



上村 自分らしい生き方を大事にしないと立っていられないんじゃないか。白馬に戻らないと、この先の人生は見えてこないんじゃないか。そう思いました。これからまだ人生50年あるんだなって。

「今でも一番の理解者だと思っています」

――離婚公表後、あるイベントのトークショーで共演されていましたね。お2人が以前と変わらない雰囲気で語り合っているのを拝見し、離婚へのイメージが変わった方もいたと思います。



上村 それは、自分で言うのもおこがましいですけど、今でも一番の理解者だと思っています。何かあったときには相談したいし、頼ってほしい。そういう相手であることには変わりありません。



――白馬で自分を取り戻し、今後はどのような活動を？



上村 自然の中での暮らしは、時に不便なこともあるけど、毎日が心地いいんですよ。現役時代は「明日笑うために今日頑張ろう」というのが目標でしたけど今は「これからの人生を笑うために今日も穏やかに」ですかね。



白馬には自然の恵みがいっぱい。カメラが趣味なので、木陰の風、満天の星、新雪の輝きなど刻々変わる自然の顔を切り取って、Instagramに投稿しています。見てくださる方からは「癒されました」という声を多くいただいて、うれしいですね。

ミラノ・コルティナ五輪では解説を担当

――雪資源の保全プロジェクト「SAVE THE SNOW」のアンバサダーも務めていらっしゃいますね。

上村 このまま温暖化が進めば今の景色は変わってしまいます。当たり前のことですが、雪が降らなくなればスキーもできなくなる。スキーヤーとして、環境問題には本気で取り組まなければならないなと思っています。

ほかにも、お声がけいただいた仕事に全力で取り組んでいます。白馬に拠点を移してからは、両足で地面に立っているという安心からか、より一層前向きに仕事に取り組めるようになりましたね。

ミラノ・コルティナ五輪では、モーグル男女の解説をやらせていただきます。日本人選手の魅力をたっぷりお伝えしますので、冬季五輪を楽しんでいただければ嬉しいです。

撮影＝深野未季／文藝春秋

（吉井 妙子）