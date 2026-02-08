「仕事中に出会い系サイトかよ！」失踪した部長の社用PCに衝撃の履歴　カオスすぎる職場を去った女性の回想【後編】

仕事は労働条件も大事だが、人間関係も重要だ。一緒に働く人たちのキャラクターが濃すぎると苦労する。会社の経費で高級デリヘルを利用するなど公私混同が甚だしい社長に、会社に借金して平然と出戻る社員など、癖の強すぎる周囲に呆れた過去を振り返る50代女性。

30代半ばの当時、妊活に集中するべく内勤で経理に回った彼女が目撃したのは、職場が崩壊へ向かう事件の連続だった。

ある時、もともとメンタル不調だった人物が部長として雇われたが、わずか1年でメンタル不調を再発させて失踪。社用車や事務所の鍵、パソコンを所持したまま音信不通になった。（文：長田コウ）

「仕事中に出会い系サイトにアクセスしてそのままじゃねーか！」

経理補助として働いていた女性は、この対応にも追われた。持ち去ったモノの返還を求め、「内容証明などを書いて送付」したところ、「鍵とともに傷病手当の申請書」が送られてきたという。結局、その手続きに奔走したのも女性だった。驚いたのは、戻ってきたパソコンを開いた時だ。

「パソコンって、今こそセキュリティーが厳しいけど、当時は社用パソコンは ロックがかかっていないものがあり、後で開けてみたらおい！仕事中に出会い系サイトにアクセスしてそのままじゃねーか！」

さらに、驚く出来事は続く。一時期雇っていた若い男性が、「社会を震撼させた某宗教の信者だった」ことが発覚したり、同僚の女性社員からは何故か敵対心をむき出しにされたりしたという。この同僚からは、「私も仕事教えてもらってないから、あなたも自分で覚えなさいよね！」と突き放された。

仕事は必死で覚えてこなしたものの、日々ストレスに晒され続けた女性は、ついに決断する。

思いのたけをＡ４一枚にしたため、社長に突きつけ退職

「こんなんでは、できるもの（子供）も出来ない！と、日ごろのストレスの思いのたけをＡ４一枚にしたため、業務が休みの土曜日に社長を呼び出し、辞めますと伝えました」

その結果、めでたく円満退社できたそう。社長からは「子どもができて落ち着いたら、戻ってきてくれ」と言われたものの、社内の人間関係に不信感が募っていた女性は「絶対戻らんけどね」と決意を書いている。

女性が去った後、会社からは社員たちが次々と辞めていったという。「ある意味、私が防波堤だったんでしょうか。堤防が決壊してしまったようです」と思いを巡らせた。

現在は2人の子どもに恵まれ、自身の仕事も順調だという。「今までいろんな仕事を経験してきたのですが、それぞれの職場でいろんな出来事が。まぁ、それも面白いんですけどね」と、今となっては笑い話になっているようだ。

