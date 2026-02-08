〈「世界最高レベルの完成度」「ダブル金の可能性も」モーグル界のレジェンド・上村愛子が語る、“絶対見逃せない”日本人選手のスゴ技〉から続く

「なんでこんな一段一段なんだろう」

【写真多数】ダイナミックな競技姿、バンクーバーでの涙、まぶしい「愛子スマイル」も…私服での最新ショットも交えた上村愛子さんの写真を全て見る

2010年のバンクーバー五輪。上村愛子さんが語った言葉は、多くの人の心を震わせた。5大会連続で五輪出場を果たし、日本のスキー界を牽引してきたレジェンドに、当時の心境についてあらためて伺った。

確実視されていたメダル、世間で物議をかもしていた採点基準問題、1年間の休養……。今、振り返って思うこととは。（全3回の2回目／続きを読む）



2010年バンクーバー五輪で4位入賞した上村愛子さん。高校生で初出場した1998年長野五輪の7位から大会ごとに一つずつ順位を上げたが、4度目の五輪でメダルに届かず、涙を見せた ©JMPA

◆◆◆

――ミラノ・コルティナ五輪でスキー・モーグルに初出場する柳本理乃選手や中尾春香選手は、上村さんに憧れて競技を始めたと言います。柳本選手は上村さんのカッコよさ、中尾選手は上村さんの涙を見て「私が金を獲って愛子さんにプレゼントしたい」と思ったとか。



上村愛子さん（以下、上村） みんなに、ありがとう、と言いたいですよね。そんな言葉を耳にするたびに、メダルは獲れなかったけど、20年間やり続けて本当に良かったと思います。



――初の五輪は1998年の長野大会で、7位入賞を果たしました。上村さんは当時高校生で、五輪前のCM出演も話題になりましたね。



上村 長野五輪は里谷多英さんが金メダルを獲って、日本にモーグルという新しい競技の扉を開いた大会でもありました。メディアに取り上げてもらう機会も次第に増えて、その影響で今の選手たちがモーグルを始めたと思うと、心から嬉しいです。ましてや「愛子さんに金メダルをあげたい」なんて言われたら、その言葉そのものが私にとって金メダルのようなものです。

「なんで」「こんなにきれいに並ばなくてもいいのに」

――2010年のバンクーバー五輪で4位になり「なんでこんな一段一段なんだろう」と涙した言葉は、多くの人の心に刺さりました。



上村 とっさに、素直な気持ちから出た言葉でした。長野で7位、ソルトレイクシティーで6位、トリノで5位。ずっと階段を一段一段登るような成績で、それは本当にたまたまで。複数名のジャッジの人達が点数を出すわけなのでもちろん作られた順位ではなく、「不思議だなぁ」と思っていたんですよね。

私はもちろんメダルが欲しかったから、「7、6、5、1」って、飛びぬけられると信じていました。バンクーバー五輪はメダルのチャンスが近くにありましたから。



だから、本当に素直に、「なんで」って言葉が口をついて出ていました。こんなにきれいに並ばなくてもいいのにと思って。

――当時、バンクーバー前のW杯で総合優勝、世界選手権でも優勝していることもあり、メダルが確実視されていました。

上村 自分でもメダルは獲れると思っていました。五輪の前シーズンまでは、スキー板をずらさずに雪を切りながら滑るカービングターンの評価が高かったんです。当時、その技術を取り入れていたのは私だけで、多少ミスしても高い得点が貰えていました。

特に女子選手は、ズラしやスキーのテールをコブに当てて滑る技術が主流で、ミスは少ないけどターンの最高得点が出る技術ではない、という流れだったんです。

――美しいカービングターンは、上村さんの武器でした。



上村 五輪までは少しミスしても勝てていて、このパフォーマンスで高得点が獲れるんだっていう経験をしてしまったので……。強みであるターンを磨くことに注力していて、細かなミスがないように完成度をあげるとか、そういう穴埋めの作業を見落としていたのかなっていう気はしますね。

物議をかもした採点基準の変更

――当時、採点基準の度重なる変更が、物議をかもしていましたね。



上村 カービングじゃないと最高評価を得られないというのはフェアではない、と声が上がったそうです。それで、五輪直前に流れが変わってしまいました。

――上村さんが追求してきた高度な技術が、得点上不利になってしまった？



上村 一概にそうではないのですが……。カービングターン以外の要素も加味して評価していこう、となったのです。私の勝手な想像ですが、カービングターンじゃないと高得点が出せないとなると、多くの人がカービングターンに挑戦しますよね。そうするとモーグル全体のスキーレベルは上がるけれども、それ以外の技術はモーグルでは勝てない、となってしまう。それではモーグル競技人口の間口も狭くなってしまうような気もします。

また、コブをあんなスピードで滑り降りてくるのにミスをしない、というのもモーグルならではの技術ですし、カービングターンだけでなく、上半身の安定感や的確な吸収動作なども含めて一連の流れとしてスムーズにターン出来ているかどうか。評価の基準を、より“モーグルらしさ”を加味しつつ考えられた結果だと思っています。



ちなみに、現在もカービングターンは大切な要素の一つです。上半身の安定と吸収動作も同じ程度に大切な要素。だから、確実にあの頃から繋がっているのは、「表彰台に上がれるのはミスが少なく技術の高い選手」ということになります。

「4」という数字を見た時に思ったこと

――それでも、難しい技術が評価されないのは腑に落ちないですね。



上村 当時は採点基準がどうなるのか、ジャッジはどこに重きを置くのか、選手にはよく分からず、今年はどうなんだろうって選手同士でよく話していました。だから、バンクーバー前年のW杯で総合優勝したときに、「ジャッジの方に私の滑りを認めてもらえた」って、自信が持てたんです。



滑り終えて「4」っていう数字をみたときに、自分の想像をこんなふうに裏切られる事があるんだ、って思いました。でも、あとから振り返れば、仕方なかったのかなとも思うので。

ただ近年は、採点基準や減点要素などが明確に記されたジャッジングハンドブックがFIS（国際スキー連盟）から発表されていますし、その年の変更点もきちんと明記されています。特にオリンピックではハンドブックに則った採点となるので、チームやコーチ、また選手らはそのハンドブックを理解しながら戦略を立てられるので、ジャッジの採点に疑問を持つこともほとんどなくなりました。

20代前半は「自分によく怒っていた」

――4位入賞だったソチ五輪も、上村さんにとっては厳しい採点基準だった記憶があります。それでも上村さんは不満を言うわけでもなく、試合後はいつも菩薩のような表情で感情を飲み込んでいました。心の乱れというものはないのですか？



上村 いえいえ、ありますよ（笑）。20代前半は自己コントロールが難しかったですね。自分のイメージ通りの滑りができないとヘルメットを投げつけたり、悔しくて親に愚痴を聞いてもらったり。よく怒っていましたね、自分に。

里谷多英さんにライバル心を抱いた時期

――えっ、ホントですか！



上村 多英さんに複雑な感情を持っていた頃もありました。私が精神的に幼すぎて……。多英さんのことは大好きだし、尊敬していて、普段は本当に仲良くしてもらっていたんですが、試合になるとどうしてもライバル心が出てしまって。

長野五輪で金メダルを獲得したこの人を抜けば世界一になれるんだ、と。とても単純ですが、そう思っていた頃があって、多英さんがうまくいって、私が失敗した時に、どう接すればいいのかわからなくなってしまっていましたね。自分の感情を処理しきれないでいた時期がありました。



でも、ある時多英さんに「幼くてごめんね」と伝えると、「愛子の中で勝ち負けにこだわっている時期なんだなと思っていたよ」と言われました。改めて多英さんの器の大きさを感じましたね。そういう多英さんと一緒だったから、私も次第に本来の自分を取り戻せたんだと思います。

喜怒哀楽をなくし、精神を高い状態に

――本来の自分は"菩薩"ですか？



上村 いやいや、俗人です（笑）。でも負の感情って自分にもプラスにならないし、競技にも影響します。だから、現役中は喜怒哀楽をなるべくなくそう、仙人になろう、と決めて取り組んでいました。もし負の感情が湧いてしまったら、ノートに嫌だったことを殴り書きして消化するか、もしくは深く内省することでかみ砕いていましたね。それも次第に「必要ないな」と思うようになって……。

精神を高い状態に引き上げ、そこで平常心を保とうとしていました。我ながらストイックだったなと思います。



――ピアノ線をピーンと張ったような状態を長く続けるのは辛くないですか。



上村 バンクーバー五輪が終わった時に1年間休養したのは、そうした背景もあったかもしれません。応援してくれた方に恩返しするにはメダルを獲るしかないと思っていて、それだけを目指してやってきたところだったので、糸がプツンと切れてしまったような感覚になってしまったんです。（つづく）

◇

この記事の続きでは、引退を決めたソチ五輪までの日々、東京から長野県白馬村に拠点を移した理由、そして現在の生活について伺った。

撮影＝深野未季／文藝春秋

〈「これからの人生を笑うために」ソチ五輪での引退、東京→長野に拠点を移した理由は…元モーグル・上村愛子（46）が葛藤を経て気づいた“大切なこと”〉へ続く

（吉井 妙子）