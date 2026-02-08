5大会連続で五輪出場を果たすなど、日本スキー界を牽引してきた、元モーグル選手の上村愛子さん。ミラノ・コルティナ五輪で解説を務める上村さんに、今大会のモーグルの見どころ、日本人選手の注目ポイントを伺った。（全3回の1回目／続きを読む）

元フリースタイルスキー・モーグル日本代表の上村愛子さん ©深野未季／文藝春秋

――ミラノ・コルティナ冬季五輪では、スキー・モーグルの男女を現地で解説しますね。

上村愛子さん（以下、上村） はい。五輪会場で選手の滑りを間近で見るのは平昌五輪以来なのでとても楽しみです。

国別最大枠の4枠を獲得

――日本人選手の活躍はいかがですか？。



上村 W杯などの国際大会で好成績を残したので、男女ともに国別最大枠の4枠を獲得しました。これまで2〜3枠の時期もあったので、日本の層が厚くなったともいえます。決勝進出者も複数名になるでしょうし、日本人選手の活躍が多くみられるのでは、と楽しみです。しかも今大会から2人で争いながら勝ち上がっていくデュアルモーグルも五輪の正式種目になったので、メダルの数が増える可能性も出てきました。

勝ち上がり戦のデュアルモーグルが今大会から採用

――これまでの五輪はシングルモーグルのみ。今大会では、1人の選手が、個人のパフォーマンスで評価されるシングルモーグルと、勝ち上がり戦のデュアルモーグルの2種目に出場するということですね。



上村 はい。W杯や世界選手権では、シングルモーグルとデュアルモーグル両方が長年開催されています。モーグル界隈では、やっとデュアルモーグルも五輪で採用された！ と盛り上がっています。

北京メダリスト・堀島行真は「ダブル金の可能性も」

――男子の堀島行真選手は金メダル候補と見ていいんでしょうか。

上村 はい！ シングル、デュアルのダブル金の可能性も十分あると思います。もちろん、五輪なので何が起きるか分かりませんが、今のところ、堀島選手とカナダのミカエル・キングスベリー選手の2人が抜きん出ていますね。ミカエル選手は平昌で金、北京で銀を獲っていて、W杯では先日通算100勝目を達成。全スキー競技の中でもレジェンドの1人。抜群の安定感があります。

オーストラリアのマット・グラハム選手や米国のニック・ペイジ選手などもライバルにはなってきますが、事実、現在W杯ランキングでも堀島選手は1位ですし、金メダル最有力候補だと私は信じています。

ターン、エア、スピード、全てが世界最高レベルの完成度

――堀島選手のパフォーマンスの高さはどのような技術の裏付けがあるんでしょうか？



上村 モーグルはターン、エア、スピードの3要素の合計で決まりますが、堀島選手はそのどれもが世界最高レベルで完成度も高いんです。ちなみに採点の分配はターン60％、エア20％、スピード20％となります。



――堀島選手が見せる高難度の空中技、「コーク1440」（軸をずらした縦一回転に横4回転）は彼独自のものですか？



上村 いえ、キングスベリー選手やニック選手、韓国のチョン・デユン選手なども出来ますが、安定感で言うなら堀島選手が一番ですね。エア技も難易度によって色々ありますが、コーク1440はモーグルコースのエア台のサイズを考えると、物理的な究極点だと思います。

4回転は技術の最終形に近い

――上村さんも現役時代、コーク720という難しいエアを飛んでいましたが、堀島選手はその2倍回転しているということですか？



上村 簡単に言えばそうです。モーグルは規則上、縦回転は1回しかできないので、横回転を増やしていくこととグラブを入れることで難易度を上げていきます。コーク720やコーク720グラブは今や女子選手の主流の技で、男子選手はコーク1080やコーク1080グラブなどが主流です。

堀島選手は第一エアでダブルフル（伸身縦1回転横2回捻り）、第二エアでコーク1440を取り入れていますが、今のコースレギュレーションでは4回転は技術の最終形に近いと思います。

――エアが難しいと着地に失敗しませんか。



上村 問題はそこなんです。モーグルは、エアの着地後にもターンが続きます。着地に失敗すると、エアの完成度だけでなく次に行うターンにも影響が出てしまうことがあります。ターンは採点配分が60％と大事な要素となりますが、エアの着地で体がよれてそのままターンを続けたり、コブに入るために大きく減速したりするとターン点にも響きます。



コーク1440を跳べる選手は何人かいますが、エア、着地の完成度とターンへの繋ぎを含めると堀島選手が飛び抜けていますね。



――じゃあ、金メダルは十分狙えますね。



上村 そうですね！ 全ての選手にとって良いパフォーマンスを出せるようなコースであれば、かなり可能性は高いですね。……とは言えやはり4年に1度の五輪。思うようにいくとは限りません。ただ、堀島選手はこの1年間、五輪対策もしっかりしてきている印象です。

――どのような対策でしょうか？

「勝ちにいかなければ勝てない」

上村 五輪って絶対的な緊張があるんです。何が起こるかわからない。「4年に1回しかチャンスがない」とか「うまくいかなかったら負けてしまう」という不安に打ち勝つには、気持ちを強く持っていかなければなりません。

堀島選手は、W杯や世界選手権で、無理に飛ばなくても勝てる状況でもダブルフルとコーク1440をあえて取り入れるなど、プレッシャーを自分にかけ続けて試合に臨んでいました。それで高得点をとって優勝しています。北京で銅メダルを獲った実績もありますし、「勝ちにいかなければ勝てない」ということを理解している。なので、メンタルも大きく成長していると思いますね。

特技の「将棋」が活かされている？

――堀島選手は戦略家でもあるんですね。

上村 彼は一試合一試合自分の滑りを分析し、ミスをひとつずつ潰している印象です。実際に話していても感じるんですが、かなり客観的に状況を見ていて冷静。頭がいいんですよね。小さい頃から将棋をやっていたことも関係しているのでは、と思っています。

――将棋が得意？



上村 子供の頃から大人に負けなかったらしいです。ミスという穴をひとつずつ潰していくのが得意なんですね。それと、雪質やコブなどの形状を瞬時に的確に判断する能力は、将棋で養ったものじゃないかなと勝手に思っていて（笑）。将棋脳が、勝つための戦略やミスの少ないパフォーマンスを生み出しているのかなと見ています。

――西沢岳人選手、藤木豪心選手、島川拓也選手についてはどうですか？



上村 3人は五輪初出場ですが、世界大会でも実力は光っています。ミスなくアグレッシブに攻めれば、全員決勝戦に残れるんじゃないかと期待しています。

日本人選手は技術の精度が高くて、評価が高い。西沢選手は堀島選手のようなターン技術で魅せてくれますし、藤木選手や島川選手は、平昌五輪で銅メダルを獲った原大智選手に近いパワフルな滑りが印象的。今大会ではデュアルモーグルもありますからね。それぞれメダルの可能性も十分あります！

――3人とも社会人選手ですよね。



上村 そうなんです。自分の仕事をしつつ競技を続けるのは大変なことだと思います。たとえば藤木選手はテレビ局のディレクターで、阪神などのスポーツ中継を担当しているそうですが、社会人として働きながらナショナルチームに在籍し続けることでもすごいのに、五輪代表まで掴み取ったのは本当に素晴らしいと思います。



それぞれの周りの方も、いい意味で驚き、喜び、彼らの大舞台での活躍を心から応援されているだろうなと思います。

冨郄日向子

――女子はどうでしょうか。冨郄日向子選手、柳本理乃選手、中尾春香選手、藤木日菜選手の4人が出場します。



上村 男女共に日本は選手層が本当に厚くなっているので、代表選考レースでは競争が激しいんです。その中から五輪代表を掴み取った4人なので、五輪でのパフォーマンスが楽しみです。



安定感で言えば北京に出場経験のある冨郄選手が一歩出ていますね。国際大会では何度も入賞していますし、昨年の世界選手権大会では銀メダルを獲得しています。エアにしてもターンにしても、ミスの少ない完成度の高い技を持っています。上位選手達は五輪では一つギアを上げてメダルを狙ってくると思うので、冨郄選手はいつもの滑りをしつつもう少し積極的にスピードを出して攻める滑りをみせることができれば、十分メダル争いに絡んでくるはずです。



北京五輪の代表選考レースで悔しい思いをした柳本選手は、昨年のW杯デュアルモーグルで総合3位を獲得するなど、この4年で大きく成長を続けた選手です。中尾選手、藤木選手も年々力をつけてきているので、大きなエアとアグレッシブなターンで勝ち上がっていって欲しいです。それぞれ、自身初めてとなる五輪の舞台になるので、素晴らしいパフォーマンスを見せて欲しいですね！

――今大会からデュアルが正式競技になったのは、日本にとってはプラスなんですね。



上村 そうですね。いっぽうで、もちろん日本だけでなく、どの選手にとってもメダルのチャンスが増えたことになります。ただ、日本人選手男女計8人が出場し、競技も2種目になったことで、選手のパフォーマンスを多く目にすることが出来る。私はすごく楽しみにしています。



そういえば、藤木日菜選手は男子・藤木豪心選手の妹さんです。きょうだいで出場するのはそれぞれ支えになるでしょうし、お互いの活躍やパフォーマンスが大きなモチベーションになるでしょうね。2人揃っていい笑顔を見せてほしいです！

五輪で自分のレベルを上げてほしい

――選手たちに伝えたいことはありますか？

上村 初出場の選手は男女6人ですが、五輪の雰囲気というものをしっかり体感して欲しいですね。一度五輪を体験すると、自分のレベルが何段階も上がるはずです。その先にメダルというものが見えてくるので、この五輪を機に、自分の限界やレベルをどんどん上げていってほしいです。



もしかすると「もうここで満足」という人もいるかもしれないけど、今大会を通して「4年後の自分」を想像できたら、絶対に挑戦してほしいなと思いますね。

この記事の続きでは、5大会連続で五輪出場を果たした上村愛子さんの20年について伺いました。多くの人の記憶に残るバンクーバー五輪（2010年）での「なんでこんな一段一段なんだろう」という言葉に込められた思いとは。

