【今週の注目アイテム5選】“ながら聴き”を進化させたソニーのイヤーカフ型イヤホンから最新G-SHOCKまで

新しい季節の始まりに、日常を少しだけアップデートしてくれるモノを取り入れてみませんか。GoodsPress Web編集部が今回ピックアップしたのは、機能性や背景にこだわりが詰まった、今注目の最新アイテム5選！

“ながら聴き”を快適に進化させたソニーのイヤーカフ型イヤホンをはじめ、極限環境で鍛えられたG-SHOCKのタフウォッチ、ストリートの定番を春仕様に仕上げたアディダスの新作スニーカーなど。

毎日の暮らしや身につける時間が、少し楽しく、少し豊かになる。そんな“ちょうどいいワクワク”をもたらしてくれるアイテムをお届けします。

1. 機能と快適性を磨き上げた、イヤーカフ型イヤホンの進化

耳をふさがず周囲の音も聞ける「ながら聴き」イヤホンは、骨伝導タイプからイヤーカフ型へと進化してきました。2017年にambieが登場し、イヤーカフ型という新しいスタイルが注目されました。2024年にはファーウェイやボーズといった大手メーカーも参入し、音漏れ対策や低音表現、装着感が大きく向上し、市場が拡大しています。

そうした中で登場するのが、ソニーの「LinkBuds Clip」です。フィット感を調整できるクッションや、用途に応じた音設定、骨伝導センサーとAIによるクリアな通話機能を備えています。長時間再生や防滴性能なども充実しており、イヤーカフ型イヤホンの完成度をさらに高める存在として期待されます。

2. タフネスの先にある品格、G-SHOCK MUDMASTERという選択

腕時計にタフさを求める理由は人それぞれですが、その象徴的な1本がG-SHOCK MASTER OF G - LAND MUDMASTER「GWG-B1000TLC-1AJR」です。本作は、過酷なダカール・ラリーに長年挑み続けてきたチームランドクルーザー・トヨタオートボデーとのコラボレーションモデルで、極限環境で培われた思想を共有しています。

ダカールは砂漠や岩場を数千キロ走破する過酷な競技で、完走と信頼性が何より重視されます。MUDMASTERは防塵・防泥構造を核に進化してきた“陸”のG-SHOCKで、金属外装とカーボンコアガード構造により高い耐衝撃性と装着性を両立。夜間作業を想起させる精悍なデザインも特徴です。スペックだけでなく、その背景に共感する人に向けたモデルといえます。

3. ストリートの王道が春色に染まる、アディダス オリジナルス「デニムパック」

ストリートカルチャーにおいて、アディダス オリジナルスは欠かせない存在です。スリーストライプスを配したデザインは高い視認性を誇り、1949年の創設以来、世界中で支持されてきました。なかでも80〜90年代に活躍したHIP-HOPユニット、ランDMCが「スーパースター」を愛用したことで、アディダスはストリートシーンに強く根づきました。

そんなアディダス オリジナルスから、春らしさを感じさせる「デニムパック」シリーズがABCマート限定で登場。「スーパースター 2」や「フォーラム ロー」は、スリーストライプスやヒールにデニム素材を採用し、軽快な印象に仕上げています。さらに「SL 72 RS」もラインナップし、レトロなスタイルを楽しめるのも魅力。爽やかな足元で、ひと足早く春を取り入れる提案です。

4. 低反発の弱点に向き合った、nishikawaの新発想まくら

毎晩何気なく使っている枕ですが、高さや素材が少し違うだけで寝心地は大きく変わります。特に低反発枕は、包み込まれるようなやわらかさが魅力である一方、沈み込みすぎて寝返りがしにくかったり、季節によって硬さが変わったりする点が気になることもあります。そうした悩みに応えるのが、老舗寝具メーカーnishikawaの『#005 punitoro（ぷにとろ）まくら』です。

上層にはとろけるようにやわらかなマシュマロフォームを採用し、下層には沈み込みを抑える弾力素材を使用した二層構造で、快適な寝姿勢を保ちます。さらに立体ネックサポート設計により、仰向けでも横向きでも首や肩を自然に支えます。高さは「ふつう」と「高め」の2種類が用意されています。

5. 省スペースと快適性を両立。新生活に迎えたい1脚

春の新生活に向け、限られた空間を有効活用できる“スペパ”（スペースパフォーマンス）な家具として注目したいのが、TATAMUの多機能折りたたみチェア「ROBUCHON」です。

折りたたみチェアは座り心地を妥協しがちですが、本作は人間工学に基づき、健康的な姿勢を支える設計を追求。座面高を6段階に調整でき、読書やPC作業、キッチンでの休憩など多様なシーンに対応します。フックをバーに掛けるだけの簡単操作で高さ変更が可能。スチールフレームと積層合板による安定感と耐荷重100kgを実現し、折りたたむと奥行約15cmで省スペース収納も◎。日本の伝統色を用いた3色展開で、暮らしに自然と馴染むデザインも魅力です。

＜文／GoodsPress Web編集部＞

