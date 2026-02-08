【大雪警報】岡山県・津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町などに発表【8日04:16時点】
気象台は、午前4時16分に、大雪警報を津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町、西粟倉村に発表しました。
北部では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■津山市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■新見市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
9日にかけて注意
■真庭市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■美作市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■新庄村
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■鏡野町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■奈義町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■西粟倉村
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意