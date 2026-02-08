個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

個別株で勝つためには、財務を読めるようになろう

株式投資というと、どうしても「売上」や「利益」といった業績に目が向きがちです。しかし、業績だけで判断していては不十分です。一段上の個人投資家になるには、財務を読む力が欠かせません。

バランスシートを読む最大の目的は、財務内容が「健全かどうか」を見極めることにあります。異変のあるバランスシートを見たときに、すぐに「この会社は危ない」とリスクを察知できることが重要です

窪田さんは次のように言っています。

「業績が悪くて株価が下がっている株を買うのはOK。財務が悪くて株価が下がっている株を買うのは絶対ダメ」（『株トレ ファンダメンタルズ編』より）

この理由は、とてもシンプルです。

業績は、景気や一時的な要因によって上下します。今は赤字でも、将来の回復が見込めるなら、「割安な今が買い時」と判断できるケースもあります。

一方で、財務が傷んでいる会社は話が別です。

借金が重く、資金繰りに余裕がない企業は、多少業績が回復したとしても、財務体質が簡単に改善することはありません。

最悪の場合、資金が回らなくなれば破綻し、株の価値はゼロになってしまいます。

財務を見れば「買ってはダメな会社」が分かる

たとえば、将来の業績回復が期待でき、どちらも割安に見えるA社とB社があるとします。

このとき、必ず確認しなければならないのが、流動比率（＝流動資産÷流動負債×100）です。

・流動資産：原則1年以内に現金化できる資産

・流動負債：1年以内に返済期限が来る負債

企業は、期限までにお金を返せなくなると破綻します。そのため、流動資産より流動負債が多い会社は、資金繰りが苦しい状態にあります。

B社のように短期の支払い能力に著しく不安がある会社は、いくら他にポジティブな要素があっても、リスクが非常に高いといえます。一方、A社のように資金繰りに余裕があれば、割安なタイミングで買って、業績回復を待つ投資が成り立ちます。

