なぜ世界的歌姫に批判殺到？　英紙が投げかけた開会式演出への疑問「台無しに」「口パクを隠そうとしなかった」【冬季五輪】

堂々とイタリア語の歌を披露したマライア(C)Getty Images

世界的な歌姫による“パフォーマンス”は批判も頂戴する事態となった。

現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ五輪の開会式が行なわれた。メイン会場となったサン・シーロスタジアムには、アメリカの世界的歌手であるマライア・キャリーさんが登場。1500万ドル（約23億7000万円）もしたというエレガントな衣装に身を包み、圧巻の歌声を披露した。

突然のマライアさんの登場に場内も騒然となる中、56歳の歌姫は、美声を届ける。1950年代の名曲『Nel blu dipinto di blu』を全てイタリア語で歌いきると、2025年に発表したアルバム『Here For It All』から「Nothing Is Impossible」も披露。その振る舞いにスタジアムは興奮の坩堝と化した。

もっとも、彼女のパフォーマンスは世界的に物議を醸すものとなってもいる。というのも、イタリアでの五輪に関わらずニューヨーク出身の歌手が起用されたこと自体への不満に加え、歌唱中に口パクとも取れる場面が見られたからだった。