WBCに黄色信号…西武・平良海馬が肉離れで全治2〜3週間の見込み　繰り返される侍ジャパンの試練

肉離れで全治2〜3週間の見込みと報じられた平良の状態が心配される

侍ジャパンに不安材料が浮上した。2月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンに選出された西武の平良海馬が、左ふくらはぎの軽い肉離れと診断されたと報じられた。全治2〜3週間の見込みだという。3月6日に初戦を迎えるWBC出場へ、黄色信号が灯った。

西武の春季南郷キャンプでは順調な調整を進めていたが、5日の練習中に違和感を訴え、その後は別メニュー調整となった。

2023年の前回WBCでも負傷離脱者が続いた。主軸に期待されたカブス・鈴木誠也が、2月25日のジャイアンツとのオープン戦を左脇腹の張りを訴えて出場回避。検査の結果、肉離れと診断されてWBC出場の辞退に追い込まれた。ソフトバンク・牧原大成が代替選手に選出された。

また大会開幕後も広島・栗林良吏が腰の張りを訴えて、準々決勝進出決定後に離脱。腰椎椎間板症と診断された。不調のため、1次ラウンド4試合ではチームでただ一人、登板機会がなかった。代替選手にはオリックス・山粼颯一郎が選ばれた。侍ジャパンはベンチに鈴木の背番号「51」、栗林の「20」のユニホームをかけて、その後の戦いを続けた。

侍ジャパンのWBCでの戦いは、負傷離脱の繰り返しだ。2017年の第4回大会では楽天・嶋基宏が右ふくらはぎの張りを訴え、強化合宿でも別メニューを続けたが3月3日に辞退を決断。西武・炭谷銀仁朗が代替選手になった。日本ハム・大谷翔平も右足首の怪我で調整が間に合わず、開幕1か月前に辞退を発表している。