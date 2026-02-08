“調整困難”も大谷翔平のWBC参戦をなぜ承認？ ド軍コーチが語った偉才への信頼「4週間後の予定も定まらない型破りな状況」

投手としてはWBC参戦が認められなかった大谷(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に挑む日本代表メンバーが正式に決まった。井端弘和監督の下、連覇を目指すチームには、過去最多となる8人のメジャーリーガーが選出。世界の強敵にも引けを取らない豪華なラインナップが揃った。

この人選において小さくない“話題”となったのは、日本の大黒柱となる大谷翔平の起用法だ。2023年の前回大会では投打二刀流で異彩を放ったメガスターだが、今大会は保険審査の対象外となったために「投手」は封印。打者専任で挑むことになった。

無論、一刀流になったにせよ、大谷が「どう使われるか」は保有権を有するドジャース側にとっても懸念材料となる。WBC期間中に先発ローテーションの一角に入る“投手”が、一時的とはいえ実戦をこなせないのは、レギュラーシーズンに向けた重要ポイントとなるためだ。

それでも大会参加を承認した背景には、球団の大谷に対する絶大なる信頼があったからだった。

米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に出演したドジャースのマーク・プライアー投手コーチは、「今季はWBCでフル参戦することでイレギュラーな要素が加わるのは間違いない」と認めつつ、「だが、彼の柔軟な対応力、投げるタイミングの見極め、身体のキレを保ち続けるためのストイックな取り組みは言うことがない」と強調。稀代の天才は細かく指示をせずとも調整できるという判断が日本代表入りを後押ししたという。