◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月7日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が7日（日本時間8日）に行われた。6日に次いで、団体は2日目。8日までの3日間で争う。

フリー進出が決まった日本は、アイスダンスのフリーダンスに吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が登場した。

「不死鳥」の曲に乗り、ストレートラインリフト、ローテーショナルリフトなどのリフト技を披露。息を合わせたスケートを見せ、演技後には笑顔で抱き合った。初の五輪でのフリーは98.55点だった。

吉田は「心から楽しかった。今、自分たちができる最大のことはできた。この経験を次にいかしたい」と話し、森田は「得た収穫もあった。早くトップチームに追いつけるように練習して積み重ねたい」と上を見据えた。

愛称“うたまさ”のカップルは団体リズムダンス（RD）では自己ベストには及ばなかったが、68.64点をマーク。キスアンドクライでは坂本花織らが拍手で称えた。

10カ国で争う五輪の団体で日本は男女とペアが強いだけに、メダル獲得には2人の活躍が重要になる。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。