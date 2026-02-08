米ロックバンド「３ドアーズ・ダウン」の創設メンバーでボーカルのブラッド・アーノルドさんががん闘病ののすえ７日（日本時間８日）に死去した。４７歳だった。

バンドの公式インスタグラムで「深い悲しみと共に、３ Ｄｏｏｒｓ Ｄｏｗｎの創設者でありリードシンガー、ソングライターであるブラッド・アーノルドが、２月７日（土）に４７歳で逝去したことをお知らせいたします。最愛の妻ジェニファーと家族に見守られ、がんとの勇敢な闘病の末、愛する人々に囲まれ、眠りの中で安らかに息を引き取りました」と伝えた。

また「３ Ｄｏｏｒｓ Ｄｏｗｎの創設メンバー、ボーカリスト、そして初代ドラマーとして、ブラッドはポスト・グランジの親しみやすさと、日常のリスナーの心に響く感情的な直接性を備えた歌詞と楽曲を融合させ、メインストリーム・ロック音楽の再定義に貢献しました。ブラッドの楽曲は世代を超えた文化的指標となり、２０００年代を代表する不朽のヒット曲を生み出しました。その代表格であるバンドのブレイク曲『Ｋｒｙｐｔｏｎｉｔｅ』は、彼がわずか１５歳の時に数学の授業中に書き上げたものです。彼の音楽はステージを遥かに超えて響き渡り、つながり、喜び、信仰、共有体験の瞬間を創り出し、彼が立ったステージが消え去った後も長く生き続けるでしょう」と故人をたたえた。

「３ドアーズ・ダウン」は１９９６年に結成。アーノルドさん作の「Ｋｒｙｐｔｏｎｉｔｅ」、「Ｗｈｅｎ Ｉ’ｍ Ｇｏｎｅ」はいずれもグラミー賞にノミネートされた。