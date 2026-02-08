ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が今季のテーマに掲げる「一度、壊す」が本格始動した。宮崎春季キャンプ第2クールの7日、柳町達外野手（28）が新調したファーストミットを手に「野球人生で初」という一塁での特守を受けた。

メイン球場から離れたサブグラウンドでの特守には、小久保監督も駆けつけた。名手の中村晃モデルのミットでノックを受けた柳町は「もっとひどいかなと思っていたけど、意外と捕れて良かった。でも内野手のスローイングは難しい。疲れました」と率直に話した。

6年目の昨季は最高出塁率の初タイトルを獲得するなど大ブレークしたが、本職とする外野は柳田、近藤、周東と主力がそろう。小久保監督は「3人とも守ると（柳町は）どこで出るのかという話になる」として、昨秋に一塁守備のオプションを柳町に提案した。

慶大時代に三塁で内野の経験はあるが、一塁を守ったことはない。小久保監督も「動きも（三塁と）逆になるのでね。がっつりやらせるつもりはない」と説明。あくまで選手起用や戦術の幅を広げるためのオプションであることを強調した。

柳町も前向きに捉えている。「（一塁挑戦は）いろんな部分で生きると思う。そういう幅も大事になる。もうちょっとうまくなるように頑張ります」。リーグ3連覇へ向け、今季スローガンの「全新」が着々と進んでいる。（小畑大悟）