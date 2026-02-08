¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÆîÉô¥é¥¤¥Õ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡Ê¿¸Í»Ô¤Ë¿·µòÅÀ´°À®¡¡11Æü¤ËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤È¤·¤ÆÆ±»ÔÄÔÄ®¤ËÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÆîÉô»ÔÌ±²°Æâ±¿Æ°¾ì¡Ê°¦¾Î¡¦ÆîÉô¥é¥¤¥Õ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£11Æü¤Ë´°À®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆÁ±ÊÍªÊ¿»á¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêOB¤ÎÂçÃÝÍÎÊ¿»á¤ò¾·¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¸«³Ø¼«Í³¡£
¡¡¿·»ÜÀß¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È2³¬·ú¤Æ¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ1462Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£1³¬¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë¿Í¹©¼Ç¤òÉß¤¤¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢2³¬¤ËÂ¿ÌÜÅª¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áí¹©ÈñÌó7²¯2ÀéËü±ß¡£Ï·µà²½¤·¤¿µì»ÜÀß¡Ê1968Ç¯·úÀß¡Ë¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë2024Ç¯9·î¤«¤é·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þÈ¾¡£ÎÁ¶â¡Ê1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¡Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÌÌ440±ß¡¢È¾ÌÌ220±ß¡¢Â¿ÌÜÅª¥ë¡¼¥à250±ß¡£¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë
