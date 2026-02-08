長崎署はこのほど、偽電話詐欺被害を未然に防いだとして、十八親和銀行思案橋支店の3人に感謝状を贈った。詐欺ではないと言い切る高齢女性に怒られても、粘り強く説得を続けて向き合ったことが功を奏した。

署などによると、昨年12月15日午後、同支店窓口を訪れた90代女性が「定期預金を解約して280万円を引き出したい」と要望。窓口で応対した課長代理の洪（おおみず）雅子さん（48）らは、女性が引き出す理由を言わないことや警察への通報を強く拒む様子から詐欺を疑い、約1時間かけて説得した。

1月19日にあった贈呈式に出席した洪さんは、女性から「私は詐欺に引っかからない」「高齢だけど頭はしっかりしている」と強く怒られたという。ただ「止めなかったら犯罪に加担したことになる。何もできず後悔したくなかった」と向き合った理由を語った。

一緒に対応した副支店長の福島啓太郎さん（38）は、女性が信じ切っている中での説得は難しかったと振り返りながら「今後も声かけをして警察とも連携したい」と語った。

県警によると、同署管内の昨年の偽電話詐欺発生件数は52件で、被害額は1億1578万円となった。（鈴鹿希英）