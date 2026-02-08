長崎県知事選と衆院選の同日選が8日投開票される。県選挙管理委員会が7日まとめた期日前投票（6日まで集計）の状況によると、ともに投票率は25％を超えた。伸び悩んでいた序盤から急伸し、それぞれの前回同時期を上回っている。

県選管はいずれも増加した理由を「投票日に悪天候が予想されているため早めに投票する人が増えたことや、ダブル選挙となり注目が高まったことなどが考えられる」と分析している。

知事選は有権者の25・97％に当たる27万6045人が投票。16・67％に当たる18万5694人が投票した前回（2022年）の同時期より9万351人増加。5万5613人だった1日までの中間まとめから大きく伸びた。

市町別では長崎市の8万3101人が最多で佐世保市4万5556人、諫早市2万6806人と続いた。

衆院選は有権者の25・80％に当たる計27万4437人が投票。19・76％に当たる21万3301人が投票した前回（24年）より6万1136人増えた。

選挙区別の投票者数と割合は、1区8万2610人（24・96％）▽2区10万2904人（26・18％）▽3区8万8923人（26・16％）だった。（鈴鹿希英）