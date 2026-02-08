8日投開票の衆院選では、論戦の結果を左右する投票率にも注目が集まる。事前調査では高い関心を示すデータが見られる一方、佐賀県内では近年、投票率の低迷が続く。投開票が真冬の2月に行われるのは36年ぶり。今後厳しい寒さによる外出控えもありえるため、投票率の伸び悩みを懸念する声も聞かれている。

現行の小選挙区比例代表並立制が導入されて以降の投票率を振り返ると、初めて実施された1996年は66・07％。その後は60％台で推移し、自民党から民主党への政権交代が起きた2009年にピークの74・15％を記録した。14年以降の4回は50％台が続き、前回24年は戦後最低となる55・99％にとどまった。

ただ、共同通信が今年1月31日〜2月2日に行った電話調査では、「大いに関心がある」「ある程度関心がある」と答えた人の合計は佐賀1区、2区ともに94％に達し、「あまり関心がない」「関心がない」を大きく上回った。佐賀2区では10代の関心が高い傾向も見られ、ある党の関係者は「SNSが若年層の政治の関心を高めている面はある。高校生や大学生から応援の声をもらうことも増えた」と分析する。

関係者が手応えを感じる一方で、影を落とすのが天気の影響だ。ある陣営は「寒さで地域を回る人を集められなかった。外での演説も聴衆の頭に入りにくい」と選挙運動の苦労を振り返った。別の関係者は「雪国ほどではないが、佐賀でも十分寒い。特に無党派層の投票率が下がるのでは」とこぼす。

佐賀地方気象台によると、投開票日（8日）の県内は降雪が予想され、最高気温2度、最低気温氷点下1度の厳しい冷え込みに。担当者は「8日に寒気のピークを迎え、積雪や路面凍結の可能性もある」とする。県選挙管理委員会は「有権者の自覚と責任で貴重な1票を投じてほしい。若い人にも積極的な投票を呼びかけたい」としている。（竹中謙輔）