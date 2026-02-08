人類が共通の目標とすべき「核兵器なき世界」は、また実現が遠のいた。新たな核軍縮の枠組み作りが急務だ。

米国とロシアとの間に残る唯一の核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）が失効した。

両国は世界の核兵器の9割近くを持つ。条約は配備戦略核弾頭数を1550発、大陸間弾道ミサイル（ICBM）などの運搬手段を800基とする目標を掲げ、核戦力を最低水準まで減らしてきた。

米ロの核軍縮合意が失われるのは1972年以降初めてだ。今後、急速に核戦力を増強している中国などを交えた「制限なき軍拡競争時代」に突入する恐れがある。

米科学誌は1月下旬、人類滅亡までに残された時間を示す「終末時計」が過去最短の85秒と発表し、新STARTの失効回避を訴えていた。

米ロは条約失効後も核軍拡にかじを切らず、自制ある行動をしてほしい。

トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領は、自国の核戦力の優位性を誇示する発言を繰り返している。相互不信から軍拡を誘発するような言動は慎むべきだ。

ストックホルム国際平和研究所によると、2025年1月時点で運用可能な核弾頭数はロシアが4309発、米国が3700発に上る。中国は600発で、30年までに千発を超すとみられる。

米ロ中が核軍拡に進めば、英仏を含めた核保有5カ国の軍縮を前提とした核拡散防止条約（NPT）体制は一層揺らぐ。

NPTは約190の締約国に核軍縮への誠実な交渉を義務付け、5カ国以外の保有を禁じている。米ロが核軍縮の努力を放棄すれば、非保有国にも核が広がりかねない。

5カ国以外にもインド、パキスタンなどが核兵器を保有している。北東アジアでは北朝鮮が核開発を進め、脅威に直面する韓国でも核保有論が持ち上がっている。

核拡散を食い止めるのは米ロの責務でもある。トランプ氏はこれまで、中国を加えた新たな核軍縮の枠組みが必要だと訴えていた。

中国を加えることには賛成だ。中国は米国との核戦力差を理由に応じない構えだが、トランプ氏が自負する交渉力を発揮して譲歩を引き出してもらいたい。

プーチン氏は英仏の参加を主張する。米国と連携して具体化してほしい。

核軍縮への行動が求められるのは戦争被爆国である日本も同様だ。政府は、核保有国と非保有国が参加する4〜5月のNPT再検討会議で積極的な貢献をすべきである。

高市早苗政権は国是の非核三原則の見直しを検討する。自民党と連立を組む日本維新の会は、米国の核兵器を日本で運用する核共有の議論を始めると衆院選で公約した。

核なき世界を訴える国にふさわしいか、政治家任せにせず国民も熟慮したい。