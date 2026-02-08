［世界の星］ソフィア・ゴッジャ イタリア・アルペンスキー女子

コルティナダンペッツォ会場の最終点火者として聖火を受け取ると、沿道の観衆から歓声が起こった。

ソフィア・ゴッジャ（３３）は、イタリア・アルペンスキー女子の歴史を切り開いてきたスターだ。初出場だった２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪女子滑降で、イタリア勢初の表彰台となる金メダル。母国での五輪開会式のクライマックスに登場し、大役を担った。

幼少の頃、家族にスキー場に連れて行ってもらい、魅力に触れた。「怖くないと証明するため、誰よりも速く滑り降りたい」と願い、アルペンの中でも特にスピードが出る滑降を主戦場とする。「五輪で優勝することが夢だった」といい、平昌五輪でいきなり宿願達成。２２年北京五輪は、大会が近づく中、コルティナダンペッツォでのワールドカップ（Ｗ杯）で転倒し、左膝を負傷した。心配される中、強行出場して銀メダルをつかみ、母国で「不屈の闘志」とたたえられた。

右すね複雑骨折乗り越え

だが、約２年前には、キャリアのピンチを迎えるけがもあった。練習中に転んで右すねなどを複雑骨折し、手術を受けた。情熱の炎が消えかけていると感じ、自らと同じく手術を何度も乗り越えたサッカー元イタリア代表のロベルト・バッジョ氏の自宅を訪ねた。そこで、孤高の英雄にこう諭されたという。「全てを投げ出したくなる瞬間があるのは、よくわかる。だが、希望など残されていないと感じる時こそ、自ら希望を創り出さなければならない。君なら、進むべき道を見つけられるはずだ」

こう背中を押されたゴッジャは再び立ち上がり、リハビリに励んだ。「暗黒期と感じていた頃、バッジョと出会えたのは、すごく大きかった」と振り返る。

決して諦めない心の強さで母国のファンから愛されるゴッジャ。今は思い出深いコルティナダンペッツォのコースを、果敢に攻めきることしか頭にない。（平地一紀）

Ｓｏｆｉａ Ｇｏｇｇｉａ＝イタリア北部ベルガモ出身。先に取り組んでいた兄を追うように幼少期にスキーを始め、五輪ではこれまで金１個、銀１個を獲得。Ｗ杯は通算２７勝を挙げている。地元サッカークラブのアタランタのファンという。