◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】日本男子のエース、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２度目の五輪で魅せた。予選最終種目の男子ショートプログラム（ＳＰ）で、１０８・６７点で１位。自己ベストに０・１０点に迫り、世界王者のマリニン（米国）に勝利。チームとしてトップのライバル米国に１点差の２位に迫り、決勝に進んだ。

ＳＰは「Ｉ ｗｉｓｈ」。冒頭の４回転―３回転トウループの連続ジャンプで出来栄え点（ＧＯＥ）４・０７点を引き出すと、続く４回転サルコーでも３・７４点の加点。後半のトリプルアクセルも成功させ、パーフェクト演技。両手でガッツポーズ、チーム席に咆哮、何度も拳を突き上げた。「緊張感がありながら、ミラノのお客さんとチーム・ジャパンの応援で全て吹き飛んだ。本当に力になったし、一気に楽しめた」と破顔した。

見せ場はステップシークエンス。ジャッジ席とは反対サイドの客席に視線を向け、両手で手拍子をあおった。「もう、盛り上げずにはいられないよな、という感じで」と鍵山。「こういう舞台で、遊ばずにはいられなかった」。アップテンポな曲調と軽やかなステップ、観衆の熱狂のマリアージュ。２分４０秒間のまさに“鍵山劇場”を演出した。

最大のライバルである米国に勝利。史上初の金メダル獲得に向け、チーム・ジャパンは最高の雰囲気で決勝に臨む。前回北京五輪は銀メダルの日本。フリーは、佐藤駿（エームサービス・明大）が出場予定だ。鍵山は「今日、みなさんが『応援任せといて』と言ってくれたので。その分、これからフリーを滑る皆さんに、何倍にも返して応援したい」と、仲間にエールをおくった。