日本ハムの水谷瞬外野手（２４）が７日、沖縄・名護での紅白戦に白組の「１番・左翼」で先発出場。２打席連続本塁打を放ち開幕１番へ猛アピールした。初回の第１打席、ＷＢＣ台湾代表・孫易磊のチェンジアップを左中間に運ぶと、３回の第２打席は育成右腕・松本のカットボールを、バックスクリーン右にぶち込んだ。「１本目は風だと思います（笑）。２本目は、カットボールを狙ってアプローチ、打球方向、全てが完璧だった。現段階での花丸はつけれたんじゃないかな」と、手応え十分だった。

今季の目標には「パ・リーグＴＶ」の「ベストお立ち台大賞」を掲げる。昨季はチームメートの斎藤が獲得。会話が成立しない珍回答でファンを沸かせるも「納得いかないです。何しゃべってるか分からないじゃないですか（笑）」と、ライバル視。水谷自身もパイナップルコーデや、「１、２、３ジェッシー」などのマイクパフォーマンスを行っており、「お立ち台に立てるイコール試合で活躍したってこと。僕のお立ち台が見たいと思ってエスコンに足を運んでいただけたら嬉しい」と、今季もファンを魅了する。（川上 晴輝）