スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「時短！10分以内で作るなら？」さてみなさんの回答は…？

・1位 … 冷凍うどん 38%
・2位 炒め物 24%
・3位 パスタ 21%
・4位 丼もの 16%
　
※小数点以下四捨五入

22,440票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

黄金比のタレで失敗ナシ！焼豚丼（チャーシュー丼）


【材料】（2人分）

焼豚(かたまり) 200g
青ネギ 4~5本
溶き卵 2個分
  塩コショウ 少々
<タレ>
  酒 大さじ 2
  みりん 大さじ 2
  砂糖 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 2
ご飯(炊きたて) 丼 2杯分
七味唐辛子 適量
ゴマ油 適量

【下準備】

1、焼豚は薄切りにする。青ネギは長さ3cmに切る。溶き卵に塩コショウを加えて混ぜる。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】

1、フライパンを強火で熱し、焼き豚を並べ入れ、焼き目が付くまで焼いて取り出す。



2、フライパンにゴマ油を中火で熱し、青ネギを入れてサッと炒める。溶き卵を流し入れて大きくかき混ぜ、ふわっとした炒り卵を作り、取り出す。



3、フライパンに＜タレ＞の材料を入れ、トロミがつくまで中火で加熱する。



4、器にご飯をよそい、(1)と(2)を盛り合わせる。＜タレ＞をかけ、七味唐辛子を振る。



(E・レシピ編集部)