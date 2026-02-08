「時短！10分以内で作るなら？」＜回答数22,440票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第434回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「時短！10分以内で作るなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「時短！10分以内で作るなら？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
黄金比のタレで失敗ナシ！焼豚丼（チャーシュー丼）
【材料】（2人分）
焼豚(かたまり) 200g
青ネギ 4~5本
溶き卵 2個分
塩コショウ 少々
<タレ>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
ご飯(炊きたて) 丼 2杯分
七味唐辛子 適量
ゴマ油 適量
【下準備】
1、焼豚は薄切りにする。青ネギは長さ3cmに切る。溶き卵に塩コショウを加えて混ぜる。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンを強火で熱し、焼き豚を並べ入れ、焼き目が付くまで焼いて取り出す。
2、フライパンにゴマ油を中火で熱し、青ネギを入れてサッと炒める。溶き卵を流し入れて大きくかき混ぜ、ふわっとした炒り卵を作り、取り出す。
3、フライパンに＜タレ＞の材料を入れ、トロミがつくまで中火で加熱する。
4、器にご飯をよそい、(1)と(2)を盛り合わせる。＜タレ＞をかけ、七味唐辛子を振る。
(E・レシピ編集部)
