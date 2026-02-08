TBS篠原梨菜アナ「祖父が旅立ちました」 8日は衆院選特番に出演へ
TBSの篠原梨菜アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。祖父が亡くなったと報告した。
【写真】TBS篠原梨菜アナ「祖父が旅立ちました」と報告
篠原アナは「祖父が旅立ちました。母から「知識は誰にも奪われない宝だ」と言われて育ってきましたが与えられた愛も、思い出もそうだなと思います」と記した。
続けて「形あるものはいつかなくなる。たとえ長い時が経って私が何もかも忘れても、大切な皆がいなくなってしまったとしても、私の心の中にある宝物はなくなりません。今は解き放たれて、大好きだった山に登っていたらいいな〜」と呼びかけている。
8日放送の同局系『選挙の日2026』では、開票速報を担当。7日のインスタグラムのストーリーズ機能では「明日は衆議院選挙。地上波の開票速報を担当します！
皆さん雪の影響など気をつけてください」とつづっている。
